美國總統川普（左）與俄羅斯總統普亭（右）19日臨時舉行非正式會談，歷時約42分鐘。路透

AI摘要 文章摘要整理： 川普在深圳與習近平會談前，先臨時與普亭密談42分鐘，隨後再與習近平討論美中關係及俄烏戰爭議題。

美國總統川普 19日在中國深圳與中國國家主席習近平會談前，臨時與俄羅斯總統普亭 舉行非正式會談，雙方談了約42分鐘，也耽誤到原定12時45分舉行的川習會 。

川普一見到普亭便笑稱「他是我的朋友」，還透露兩人稍後將在三方會談再次會面。這是兩人自2025年8月阿拉斯加峰會以來首次面對面會談。

這場美俄會談安排得相當突然，距離原定川習會開始僅剩幾分鐘。美國官員形容，這是一場臨時的非正式會晤，規格低於川普與習近平的正式雙邊會談。目前不清楚由誰提出會面，也不清楚具體討論哪些議題。

川普進入會場時，指著普亭說：「他是誰？他是我的朋友。」隨後走向普亭，與他握手並輕拍手臂。川普表示，兩人認識多年，關係一直很好，「我認為這次會面能帶來許多美好的成果，或至少是個開始。」普亭則沒有發言，只是微笑以對。

由於烏克蘭代表未參與川普與普亭的會談，恐加深歐洲國家憂慮，擔心兩人在沒有烏方參與的情況下，對俄烏戰爭做出重大決定，迫使烏克蘭讓步。

而習近平與川普的雙邊會晤則歷時約一小時。川普在會中發言表示，美中兩國希望協助結束俄烏戰爭。

據央視新聞App，習近平在周四下午會見川普。會晤結束後，川普前往休息室。這是兩人今年第三次雙邊會晤。

路透報導，川普在會談中說，他與習近平5月在北京舉行峰會時同意成立的貿易委員會，已為兩國關係帶來平衡。他還說，中美兩國已就關稅作出公平的安排。

法新社報導，川普與習近平會晤時表示，美中兩國希望協助結束俄烏戰爭。報導稱，川普說，雙方都希望為結束俄烏戰爭提供協助，「我非常希望這場戰爭能夠結束，我想我可以代表我們兩人表達這一願望。」