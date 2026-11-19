美國總統川普（左）與俄羅斯總統普亭（右）19日臨時舉行非正式會談，歷時約42分鐘。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 川普在與習近平會談前臨時會晤普亭42分鐘，雙方互稱關係良好；此舉不僅耽誤川習會，也讓歐洲擔心俄烏議題可能在烏方缺席下被私下處理。

美國總統川普 19日在中國深圳與中國國家主席習近平會談前，臨時與俄羅斯總統普亭 舉行非正式會談，雙方談了約42分鐘，也耽誤到原定12時45分舉行的川習會 。

川普一見到普亭便笑稱「他是我的朋友」，還透露兩人稍後將在三方會談再次會面。這是兩人自2025年8月阿拉斯加峰會以來首次面對面會談。

這場美俄會談安排得相當突然，距離原定川習會開始僅剩幾分鐘。美國官員形容，這是一場臨時的非正式會晤，規格低於川普與習近平的正式雙邊會談。目前不清楚由誰提出會面，也不清楚具體討論哪些議題。

川普進入會場時，指著普亭說：「他是誰？他是我的朋友。」隨後走向普亭，與他握手並輕拍手臂。川普表示，兩人認識多年，關係一直很好，「我認為這次會面能帶來許多美好的成果，或至少是個開始。」普亭則沒有發言，只是微笑以對。

美方出席官員包括國務卿魯比歐、財政部長貝森特及白宮幕僚長米勒。俄方則有外交部長拉夫羅夫、財政部長西盧安諾夫及俄烏和平談判特使德米崔耶夫等人。

美俄會談正值俄羅斯加強空襲烏克蘭能源設施之際。烏克蘭18日晚間也再度攻擊連接俄羅斯與克里米亞半島的克赤海峽大橋，造成公路及鐵路交通中斷，這已是烏軍一周內第3次攻擊該橋。

由於烏克蘭代表未參與川普與普亭的會談，恐加深歐洲國家憂慮，擔心兩人在沒有烏方參與的情況下，對俄烏戰爭做出重大決定，迫使烏克蘭讓步。