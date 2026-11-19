美中俄三方峰會 BBC：普亭先贏一局 未必更近勝利
深圳三方峰會讓普亭重返國際舞台並獲得政治聲勢，但在俄烏戰爭未停、戰場損失持續下，這場高調會談未必能改變勝負。
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深圳三方峰會讓普亭重返國際舞台並獲得政治聲勢，但在俄烏戰爭未停、戰場損失持續下，這場高調會談未必能改變勝負。
美國、中國、俄羅斯領袖將展開三方會談。英國廣播公司(BBC)新聞網報導，這讓俄羅斯總統普亭擺脫國際排斥，得以誇口西方施壓之舉已然失敗，但這個大舞台未必能讓他離戰勝更近一步。
英國廣播公司新聞網(BBC News)報導，這場會談甚至還沒登場，但無論結果如何，普亭、美國總統川普與中國國家主席習近平19日的小型高峰會看來已讓克里姆林宮先贏一局。
回想2022年，俄羅斯全面入侵烏克蘭後，普亭遭到國際排斥。西方領袖決心因烏克蘭戰爭而孤立他、孤立俄羅斯。
時間來到2026年，普亭已促成一場在深圳舉行的歷史性會談，這是中國、俄羅斯、美國領袖史上首次坐下來，只有他們三人進行的會談。
這讓普亭如願躋身全球政治核心圈，與兩大強權領袖平起平坐。他也因此得以誇口，西方對俄羅斯施壓之舉已然失敗。
普亭在亞太經濟合作會議(APEC)一場企業論壇中說：「我們看到這樣的例子：有人試圖孤立我們國家—承受著前所未有制裁壓力的俄羅斯，卻以失敗告終。」
隨後，他與習近平會面。
克宮表示，普亭與習近平、川普的三方會談將是深圳的「亮點」。
這讓普亭得以展現國際政治家姿態，即使俄軍持續猛烈轟炸烏克蘭城鎮，克宮也持續拒絕無條件全面停火的構想。
一場短暫會談不太可能重塑世界，表面觀感、畫面，以及那張合照才是關鍵，呈現出三位領袖、三個大國，在商討重大議題的景象。
川普已經表示，他希望在深圳討論自己「最喜歡的話題」—烏克蘭戰爭。而若能在沒有烏克蘭官員或歐洲領袖在場的情況下，向川普和習近平陳述俄方立場，克宮很可能樂見這樣的機會。
目前不清楚中國是否希望將烏克蘭戰爭列入深圳會談議程。北京在有關這場即將舉行的三方會談的官方聲明中較籠統地提到，有必要討論「維護世界和平、促進戰略穩定」。
普亭發動所謂「特別軍事行動」將近五年後，俄羅斯仍難以贏得對烏克蘭的戰爭。這段期間，俄軍在戰場上蒙受重大損失。
深圳峰會或許能給普亭一個大舞台，讓他站在耀眼聚光燈下。但這未必能讓他距離贏得這場戰爭更近一步。
因為會談本身就讓普亭與川普、習近平同桌，等於擺脫國際排斥，重回全球政治核心。對克里姆林宮而言，這種畫面與合照本身就是外交勝利。 俄方希望藉由沒有烏克蘭和歐洲領袖在場的場合，向川普與習近平直接陳述立場，並把烏克蘭戰爭議題導向有利於自己的方向，同時凸顯俄羅斯仍是大國。 因為短暫會談只能帶來政治觀感，難以改變戰場現實。俄軍仍在烏克蘭承受重大損失，且克宮拒絕無條件停火，因此高峰會未必能提升俄方真正的戰爭勝算。
精華 FAQ
因為會談本身就讓普亭與川普、習近平同桌，等於擺脫國際排斥，重回全球政治核心。對克里姆林宮而言，這種畫面與合照本身就是外交勝利。
俄方希望藉由沒有烏克蘭和歐洲領袖在場的場合，向川普與習近平直接陳述立場，並把烏克蘭戰爭議題導向有利於自己的方向，同時凸顯俄羅斯仍是大國。
因為短暫會談只能帶來政治觀感，難以改變戰場現實。俄軍仍在烏克蘭承受重大損失，且克宮拒絕無條件停火，因此高峰會未必能提升俄方真正的戰爭勝算。
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