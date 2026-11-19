AI摘要 文章摘要整理： 俄媒指普亭與川普將在19日APEC峰會場邊會晤，但不會進行全面雙邊談判；兩人還將與習近平舉行三方會談，顯示中俄美互動升溫。

俄羅斯 媒體引述兩名高階官員報導，預計俄羅斯總統普亭 與美國總統川普將於19日在亞太經濟合作會議(APEC )峰會期間進行場邊會晤，但未安排進行全面性的雙邊談判。

路透報導，俄媒引述克里姆林宮外交顧問鄂夏柯夫(Yuri Ushakov)指出，普亭總統與川普的會晤將於APEC全體會議結束後舉行，預計俄美雙方代表團將有數名成員出席。

一名美國官員證實，總統川普計畫19日在中國與俄羅斯總統普亭單獨會晤。除與中國國家主席習近平共同進行三方會談之外，兩人還會另外舉行會談。

美聯社報導，這將是川普與普亭自從去年8月在美國阿拉斯加會面以來首度坐下來會談。兩人當時未能就緩和烏克蘭戰爭達成協議。

川普經常誇口自己與普亭的交情，美國與烏克蘭的關係近來卻似乎急遽惡化。川普拒絕對俄羅斯實施新制裁，烏克蘭無人機所仰賴的衛星支援則在戰爭期間中斷，削弱基輔的作戰能力。

由於談論尚未公開的計畫，向美聯社證實川普與普亭將在中國單獨會面的美國官員要求匿名。

普亭與川普也將於19日與習近平舉行會談。俄媒引述克宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)表示，這場三方會議預定進行一小時。

習近平18日與普亭在深圳會見，習近平形容，中俄關係既「風雨不動安如山」，又「風物長宜放眼量」，要樹立新型大國關係典範。他強調，雙方要發揮兩國政府、立法機構、軍隊、黨際交往機制作用，確保兩國元首達成的共識得到有效落實。

習近平稱，今年是中俄戰略協作夥伴關係建立30周年，也是「中俄睦鄰友好合作條約」簽署25周年。「風雨不動安如山」出自唐代杜甫的《茅屋為秋風所破歌》；「風物長宜放眼量」出自毛澤東的《七律·和柳亞子先生》，後者意指應放寬眼界以面對世間景物與局勢。

他以此形容中俄關係，為變亂交織的世界提供更多穩定性和確定性，樹立平等相待、相互尊重、重信守義、合作共贏的新型大國關係典範。

美中俄峰會前一天，普亭17日晨抵深圳，中共中央政治局常委蔡奇接機，蔡奇是中共排名第五的高層，是習近平的幕僚長兼心腹。南華早報指出，這次接待規格超越普亭今年5月訪問北京時，由中國外交部長王毅接機的安排。

這是普亭今年第二度訪中國，他隨後在麒麟山莊和習近平進行午餐會晤。晚間出席APEC晚宴時，普亭與習近平、川普三人握手並簡短交談。

普亭17日在APEC工商峰會上稱，歐盟制裁俄羅斯依然具有遏制效果，但歐盟未能適應對俄制裁所帶來的後果，歐盟正在喪失工業能力和競爭地位，同時債務和通膨卻在不斷上升。