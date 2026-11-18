美國總統川普（左）、中國國家主席（右2）與俄羅斯總統普亭（右1）18日晚間出席APEC晚宴。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 美中俄峰會前夕，美國國會委員會警告川普可能面臨中俄聯手的一對二局面，台灣與烏克蘭議題都可能成為談判焦點。

福斯新聞報導，美中俄峰會19日登場前夕，美國國會跨黨派機構「美中經濟暨安全檢討委員會」兩名高層18日警告，美國總統川普 恐落入「一對二」的不利局面，獨自面對站在同一陣線的中國國家主席習近平與俄羅斯 總統普亭 。北京恐藉機要求美方在台灣問題上讓步，莫斯科則希望川普加強對烏克蘭施壓。

對此，美國官員重申，美國對台灣的政策沒有改變。白宮官員則表示，川普將在三方峰會討論削減全球核武等議題，強調美中關係已重新聚焦於美國人民的安全與繁榮。中國駐美大使館則稱，三方峰會有助於維護世界和平與大國關係穩定，但強調台灣問題屬於中國內政，要求美方謹慎處理。

美中經濟暨安全檢討委員會（U.S.-China Economic and Security Review Commission）主席薛瑞福（Randall Schriver）18日透過視訊受訪時表示：「我認為這是一對二的局面。美國面對的是中國，以及中國的小老弟俄羅斯。」

委員會副主席庫肯（Mike Kuiken）也認同，他認為莫斯科對北京的依賴日益加深，使川普處於不利地位。他直言：「普亭是習近平的附庸，這基本上意味著，川普總統將面臨一對二的局面，而且事關重大。」庫肯指，中國正在支撐俄羅斯對烏克蘭的戰爭，如今幾乎已成為俄羅斯經濟的命脈。

庫肯認為，北京若未事先獲得相當程度的保證，確保會談不會出現重大變化，就不可能同意舉行峰會。

至於這場峰會的成敗，薛瑞福認為，美國只要守住既有立場，並重申自身利益，就算取得某種程度的勝利。

至於川普希望討論的核武軍備控制議題，薛瑞福認為方向合理，但質疑美方是否已在跨部會協調，以及較低層級的雙邊、三邊磋商方面做好充分準備，讓談判取得實質成果。

被問及美國是否已採取足夠措施嚇阻中國對台動武，薛瑞福直言：「簡短的答案是，沒有，我們做得還不夠。」他指出，美國對台軍售的國會通知程序目前暫停，委員會希望恢復相關作業，並加強對台安全援助。

薛瑞福也提醒，北京的脅迫手段愈來愈複雜，已不再局限於傳統軍事行動，還包括透過海警在台灣以東海域採取軍事與執法結合的混合式手段。

奎肯則指出，台灣是全球先進半導體供應鏈的核心，尤其在人工智慧晶片製造方面占有關鍵地位。他形容：「台灣是世界中心的島嶼。習近平對台灣念念不忘。」他呼籲華府與盟友共同制定戰略，讓中國認為犯台或採取其他脅迫手段得不償失。

兩名委員也警告中國的海底作戰能力。奎肯指出，中國已具備切斷全球海底電纜的能力，並可能已進行相關演習。薛瑞福則呼籲加強海底電纜的威脅偵測及修復能力。委員會先前警告，連接美國、台灣、日本及菲律賓的海底電纜容易受到破壞，恐影響通訊。中國駐美大使館則反駁，將海底電纜問題政治化、安全化，只會威脅全球數位連結與網路安全。

該委員會18日發布2026年度報告，警告中國軍事、科技與經濟實力持續擴張，對美國國家安全構成愈來愈大的挑戰。隨著2027年逼近，台灣安全尤其受到關注。2027年是習近平要求解放軍具備對台軍事行動能力的指標年份。