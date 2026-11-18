美國總統川普表示可能會在深圳與北韓領導人金正恩會面，但取決於習近平主席。圖為2019年兩人在越南河內會晤。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 本文認為川普與金正恩若在中國會面機率極低，因金正恩雖釋出訊號，但北京不願為朝美和解作嫁衣，且擔心東北亞失衡。

這大概率是一顆煙幕彈。

美國總統川普 11月16日表示，他可能會在18、19日中國深圳的APEC峰會期間與北韓領導人金正恩 會面。被問及會晤地點時，他回答稱，「在中國。」而他又添了一句：「金正恩可能會來。這取決於習近平 主席。」

昨17日中國外交部發言人郭嘉昆被問及能否證實川普說法時，作了一個堪稱冰冷的回應：「我們沒有這方面的信息」。

俄羅斯卻湊上一腳。國際文傳電訊社週一援引克里姆林宮發言人佩斯科夫的話報導，如果金正恩也出席深圳的APEC峰會，俄總統普亭可能會與金會面。但佩斯科夫說，「當然，如果他（金正恩）出席峰會的話！」

這下給了外界一種觀感，普亭與川普都對金正恩到深圳樂見其成，川普甚至顯得十分渴望，但習近平卻不太樂意。

不過，金正恩似乎也在釋放不妨與川普見上一面的政治訊息。朝鮮中央通訊社17日報導稱，金正恩於11月15日至16日視察了位於朝中邊境白頭山附近的三池淵旅遊區。

三池淵有何特別？它位於北韓的政治神山白頭山山腳下，而金正恩他曾在多次政治、外交關鍵時刻訪問白頭山。2017年12月，北韓試射「火星-15」洲際彈道飛彈後不久，金正恩就造訪了三池淵；而過了大約三個禮拜後，他在2018年1月1日的新年致詞中表示，平壤願意參加平昌冬奧會，並提議舉行朝韓會談。同年6月，美朝首次峰會舉行。

2019年12月，金正恩為華盛頓設下「年底前」為雙方的無核化談判做出讓步的最後期限即將屆滿，金正恩也曾再度赴三池淵視察。那年4月份金正恩就設下在美國必須在年底前讓步，他才願意進行第三次川金會的條件，但等到年底，結果令他失望。第三次美朝峰會從此無疾而終。

從過去這兩次動作可以看出，三池淵確實是金正恩向外表露其內在意向的一根標尺、指針，更與美國關聯甚深。

這次趕在APEC峰會前夕，金正恩再度到了三池淵，顯然是在釋放他願意與川普一見的政治訊號。南韓媒體也因此猜測，深圳或許不是合適地點，但北京、青島與上海卻都是可能地點，特別是朝鮮勞動黨國際事務書記兼國際部長金成男11月初訪問中國，曾經走訪過青島與上海。

但更為重要的是，金正恩的動作也是在提醒美國，川金會面談判的前提，依然是美國必須讓步。而且，這次的條件不再是美國如何降低解除制裁的門檻，而是必須首先承認北韓是事實上的擁核國地位。

亦即，雖僅短短七年，卻已物是人非。七年前是美國可以拿著制裁大棒逼北韓放棄核武，金正恩必須陽奉陰違地表演炸掉豐溪里核試驗場的戲碼；七年後卻是平壤已經是被評估可能擁有60到150枚核彈頭數量的事實核武國家，它要的只是美國點頭承認它的合法地位。

七年間更大的變化還在於，2024年6月普亭造訪平壤，與北韓簽署了全面戰略夥伴關係條約，朝俄已結成事實上的軍事同盟，它的安全已有俄羅斯背書；而習近平也剛於今年6月初睽違7年訪問平壤，隻字不提去核化，等於默認了它的擁核地位。

很顯然，金正恩只需要拼上華盛頓這塊拼圖，就集滿了所有核大國的認證，取得合法核武國家的地位。

但川普顯然不可能自毀立場，在對平壤的擁核問題上輕易讓步。同時，日韓這兩個美國在東北亞的盟友，更不可能同意川普背著他們與平壤搞出勢讓他們夜不能寐的越頂外交。

牽一髮則動全身。華府若與平壤成了好朋友，同意它的擁核地位，日、韓對美的信心將瞬間崩盤。更將從此打開日韓各自追求擁核的潘朵拉魔盒，日本早已蠢蠢欲動的軍國主義幽魂更恐將一夕復活。美國一旦失去了日韓兩個在東北亞的抓手，東北亞的戰略態勢不但勢將失衡而難測，還將成為這個星球全新的、並且最為火爆的動盪源頭。

川普若不能讓步，金正恩就沒有搭上他的政治班列出發的理由；而金正恩若真的搭著那列火車穿過鴨綠江向中國進發，就意味著川普真的答應了平壤的一些條件。

這時，北京的戰略家們就要失眠了，因為前述東北亞失衡的骨牌效應可能就會如期而至，而東北亞的所有動盪與糾葛，中國都將首當其衝，而它所冀求的穩定戰略機遇期將徹底落空。

郭嘉昆的冷淡甚至是冷峻，箇中道理在此。中國或許不會不願川金會面，但勢必憂心朝美走向全面和解。朝美和解不只對日韓不利，對中國更加不利。

據此可以推斷，中國沒有絲毫理由要為朝美作嫁衣裳，撮合川金在中國自家的土地上，進行一場可能最終不利於中國的會面。

川普說，他與金正恩的會面「取決於習近平主席」，這話說到要害了。習近平確實沒有動機去推動他倆的會面，中國的外交準繩是理性，是近於冷酷的理性。川金要見面，不是拍個腦門就行。兩人深圳見，爆冷的機率不是沒有，但趨近於零。