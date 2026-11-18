日本首相高市早苗(左起)、印度總理莫迪、川普總統與澳洲總理艾班尼斯17日在馬尼拉出席「四方安全對話峰會」，會後發表共同聲明。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 美日印澳Quad在馬尼拉發聲明，反對武力或脅迫改變印太現狀，並宣布深化AI、海事監控、通訊電纜與網路安全合作。

東亞安全聯盟的「四方安全對話」(Quad)17日在菲律賓馬尼拉舉行，包括川普 總統在內的四國領袖在會後發表聲明，重申致力維護自由、開放的印度 洋-太平洋地區，並強烈反對任何企圖透過武力或脅迫單方面改變現狀的行動。

川普總統17日抵達馬尼拉出席東協峰會，與四方安全對話成員國領袖會談，他此行重點是19日在深圳與中國國家主席習近平 會面以及同日的美中俄峰會，川普說，預料習近平將在雙方會談時提出台灣議題。

Quad是美國、日本、印度和澳洲之間的非正式戰略對話，17日在菲律賓首都馬尼拉舉行峰會，川普總統、及日本首相高市早苗、澳洲總理艾班尼斯(Anthony Albanese)、及印度總理莫迪(Narendra Modi)參加。

「國際亞洲新聞社」(ANI)報導，四位領袖在會後聯合新聞稿中，對升高緊張局勢、破壞區域和平穩定的行動表達關切。

領袖們也對經濟脅迫行為表達嚴重關切，其中包括任意實施出口限制，同時強調他們致力於確保關鍵供應鏈安全、維護航行與飛越自由，以及確保印太地區海運通道保持開放、安全並具有韌性。

這次峰會適逢Quad重啟近十周年，以及日本前首相安倍晉三於2016年提出「自由開放的印太地區」(Free and Open Indo-Pacific)願景十周年。領袖們表示，Quad是致力於和平、穩定與繁榮的夥伴關係。

這份聯合聲明同時提到，首屆Quad商業領袖論壇(Quad Business Leaders' Forum)預定2027年初舉行，將邀集四國企業領袖、政府官員及政策專家，共同促進商業夥伴關係，並強化民間部門聯繫。

在新興科技方面，領袖們重申人工智慧加速器(AI Accelerator)的重要性。這項倡議由Quad外長於美國亞特蘭大(Atlanta)市上宣布，目標是協調並提供資金，支持印太地區取得可信賴的AI技術、推動部署，並提供技術協助。

領袖們也樂見「印太海事監控合作」(Indo-Pacific Maritime Surveillance Collaboration)啟動，這項新倡議旨在強化區域內資訊共享及海域態勢掌握能力。作為這項倡議的一環，四國的P-8及P-3C海上巡邏機預定於2027年首度在Quad架構下共同參與海上演習。

領袖們也歡迎「Quad電纜連結與韌性夥伴關係」(Quad Partnership for Cable Connectivity and Resilience)取得進展。這項倡議旨在擴大印太地區取得安全、可信賴通訊基礎設施的管道。

另外，四國領袖也宣布加強Quad網路安全合作，同時明確譴責各種形式及表現的恐怖主義與暴力極端主義，並承諾在Quad架構下加強現有合作。

川普在馬尼拉同時表示，四國將投入逾8500萬元的技術與財務援助，擴大印太地區取得「超級智慧」(SI)管道，並確保這項科技的未來掌握在與美國具有共同價值觀的國家手中。Quad也將推出新的SI加速計畫，推動區域科技發展及合作。

川普還表示，美國在關鍵礦產領域起步較晚，但已達成新的關鍵礦產協議。他宣稱美國將在十個月內追上中國的稀土生產水平。

川普隨後在馬尼拉與泰國總理阿努廷簽聯合聲明，宣布美泰貿易協議取得進展，泰國將取消美商品關稅。川普稱讚這是項「歷史性貿易協議」。