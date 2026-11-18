AI摘要 文章摘要整理： 華爾街日報指出，美中俄三方峰會難成「雅爾達2.0」，因三國領袖都深陷戰爭或經濟壓力，更多只會展現大國無力主導新世界秩序。

雖然俄羅斯 官員將19日美中俄三方峰會，與1945年決定歐洲命運的歷史性「雅爾達會議」(Yalta Conference)相提並論，但華爾街日報分析指出，在「美國治下的和平」(Pax Americana)走向終結之際，深圳三方峰會恐怕只會凸顯大國無力強定國際新秩序。

與二戰戰勝國齊聚雅爾達的情況有別，美中俄領袖並非以「並肩作戰打贏全球衝突的勝利者」姿態齊聚一堂。其中，川普總統和俄國總統普亭 各自深陷戰爭泥淖；俄烏戰事和美伊戰爭不僅削弱其全球地位，也絲毫沒有平息跡象。伊朗 戰事甚至助長了民主黨在期中選舉大勝，很可能削弱川普國內權力。

身為東道主的中國不斷累積地緣政治資本，將自身塑造成「理性聲音」，與好戰的俄羅斯及行事有時難以預測的美國形成對比。但隨著經濟放緩，中國國內阻力重重；美俄軍事受挫，也讓北京不願冒然採取軍事行動。

義大利參議員卡倫達(Carlo Calenda)形容：「這其實是一場『三弱』峰會。俄羅斯經濟崩潰，軍事上經歷一場災難；川普已成『跛腳鴨』，國內處境艱難；中國也面臨嚴峻的國內經濟困境。三方處境都比表面上看來更岌岌可危。」

俄羅斯官員心知肚明，這場峰會真正意義在於象徵性。莫斯科智庫「俄羅斯國際事務理事會」(Russian International Affairs Council)主席特列寧(Dmitri Trenin)指出：「峰會畫面將向世人展示，當今世界存在三個具全球影響力的強權；對我們而言尤其重要，因為過去五年西方一直試圖徹底孤立俄羅斯，但這並未發生，我們認為這就是勝利。」

現任紐約亞洲協會(Asia Society)會長、澳洲前總理陸克文(Kevin Rudd)表示：「有些人將三方峰會渲染為『雅爾達2.0』，但這場會談絕不會導致瓜分全球任何領土。中國傾向讓這類會晤極簡化、照本宣科，且最終不會產生任何實質成果。中國的基本盤算在於展現『東道主』影響力，即使僅具象徵意義。中國志在成為被國際社會接受的世界強權；在全球多邊舞台上，與普亭過於緊密結盟，對此目標無益。」