川普總統16日出發訪問亞洲，將與中國國家主席習近平及俄國總統普亭舉行雙邊及三方會談。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 川普啟程訪問菲律賓與中國，除可能促成與金正恩會面外，也將在APEC期間與習近平、普亭就去核化與伊朗議題舉行場邊會談。

本周即將訪問菲律賓與中國的川普總統16日離開白宮時對媒體表示，這趟亞洲訪問期間可能在中國與北韓領導人金正恩 會面，但「川金會」能否實現取決於中國國家主席習近平 。

川普此行第一站將抵達馬尼拉，然後轉往深圳參加亞太經濟合作會議(APEC)元首峰會。這是川普出任總統以來第二次訪問中國，第四次與習近平見面，APEC峰會期間，川普將與習近平、俄羅斯總統普亭 (Vladimir Putin)舉行場邊會議討論去核化及伊朗問題，成為有史以來美中俄三國領袖首次舉行三邊會談。

美國廣播公司(ABC)16日報導，官員指出，川普並不打算在三邊會談裡討論烏克蘭問題。去核化將是三邊會談的焦點，但官員表示，估計三國領袖不會達成任何具體協議，這次會談被定調為開啟核子議題討論的初步對話。

官員說，三邊會談之前，川普將與習近平舉行「川習會」，但川普與普亭不會另外進行一對一的「雙普會」。

川普先前多次提到與金正恩會面的可能，要求幕僚安排今年促成「川金會」。川普去年訪問南韓與今年稍早訪問北京時，都沒有跟金正恩碰面。川普第一任期曾於2018年6月在新加坡與金正恩見面。相隔一年後，川普成為第一位造訪南北韓非軍事區(DMZ)的現任美國總統，並且短暫踏進北韓領土。川普卸任後，拜登政府避免與北韓直接接觸，轉而加強美日韓三邊關係。

川普此行訪問中國之前，晶片巨頭輝達(Nvidia，另譯英偉達)創辦人黃仁勳(Jensen Huang)發生外遇疑似中國女間諜黃樂(Alice Huang)導致先進晶片流入中國的桃色風暴。美國政府對於黃仁勳與中國女間諜的婚外情究竟掌握多少消息，外界依然存有諸多疑問。

科技富豪馬斯克(Elon Musk)將陪同川普訪問中國的部分行程，但官員並未說明馬斯克陪同出訪的原因，僅表示馬斯克在中國有商業利益。

知情官員表示，不預期川普會向習近平提及黃樂緋聞案，這次「川習會」重點將是落實貿易協議的各項內容。

川普預計17日晚間抵達馬尼拉，與「四方安全對話」(Quad)其他成員國澳洲、印度、日本展開雙邊會談，討論印太地區和平與安全。川普也將與泰國簽訂一項貿易協議，出席東南亞國協(ASEAN)峰會晚宴，與菲律賓總統舉行雙邊會談。

華盛頓郵報報導，川普16日搭乘卡達贈送的新型空軍一號專機離開華盛頓，但這架飛機缺乏舊款專機所具備的部分防禦能力。川普上一次搭乘這架新飛機出國時，特勤局曾安排一場精心策劃的調包行動，在伊朗威脅之下，秘密安排他離開土耳其。當時，川普搭乘另一架軍用飛機秘密離開土耳其，並以舊款空軍一號作為誘餌；之後，他在英國一處軍事基地轉搭卡達贈送的新型專機。

川普總統預告可能和北韓領袖金正恩見面。圖為2019年在兩韓邊境舉行的「川金三會」。(美聯社)