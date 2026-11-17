台灣軍方9月中旬在屏東舉行實彈操演。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 前印太司令戴維森回顧2027年犯台警告，稱美日台近年強化部署有助嚇阻北京，但對台軍售延遲與資訊戰升高仍是重大隱憂。

美國軍事網站「戰區」16日報導，美軍前印太司令戴維森2021年在國會示警，中國可能在2027年前具備攻台能力，這項評估後來被稱為「戴維森窗口」。隨著2027年逼近，戴維森近日受訪表示，「希望我是錯的。」

他說，這五年來的一些進展，包括美軍調整印太兵力部署、日本 增加國防支出以及台灣延長義務役役期，都有助於嚇阻北京動武；但美國對台軍售進度太慢，恐來不及在戰事爆發前交付，中國資訊戰也比過去更難應付。

戴維森2021年在美國參議院作證時示警，中國對台威脅可能在六年內浮現。兩年後，時任美國中央情報局局長伯恩斯也說，習近平 已指示解放軍 在2027年前做好攻台準備。

戴維森現為國防承包商AeroVironment的獨立董事，他受訪Podcast節目「我們為何該關心印太地區」於13日播出。他談到五年前在國會提出的警告說：「我希望我是錯的。如果我錯了，那就表示印太司令部當年提出的建議，以及過去七年美國政府和其他國家政府採取的措施，都發揮了作用，而且戰爭沒有爆發。」

戴維森說，他當年主張美軍調整印太兵力部署與輪調，並強化陸海空聯合火力。如今，美軍已在菲律賓及第一島鏈沿線部署部隊與飛彈，也透過聯合演習深化與日本、澳洲的合作。

他指出，日本2022年底公布新版國家安全戰略，將中國視為區域戰略威脅，並將國防支出占GDP的比重從1%提高至2%，也調整了西南諸島兵力部署。

戴維森說，台灣將義務役延長至一年、加強緊急應變整備，「令人鼓舞」。他也肯定前參謀總長李喜明提出的「整體防衛構想」，以不對稱戰力彌補與解放軍的差距。台灣已著手發展無人機等裝備，但報導指出，台灣的無人系統戰力仍有很大缺口。

另一方面，戴維森認為，軍備應在戰事爆發前交付台灣，才能發揮嚇阻作用。他說：「我希望看到美國在未來幾個月到一年內，把已承諾對台出售價值140億美元的軍備交付台灣。」

除此之外，戴維森說，資訊戰在他擔任印太司令時已是問題，如今更加棘手。他指出，中國會趁意外事件發生或有人陷入困境時，在社群平台大量散布相關訊息。俄羅斯、伊朗也採取類似手法，「這真的很危險」。

戴維森引述估計說，社群平台有些討論串可能多達七成留言來自機器人帳號或從事宣傳操作的人。他呼籲美國加強應對，「我們在資訊領域投入的心力，應該和在無人機、自主系統等領域投入的一樣多」。