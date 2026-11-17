AI摘要 文章摘要整理： 俄羅斯稱正與中美密集磋商三國峰會聯合聲明，普亭將先與習近平會談、再可能與川普接觸，但美方對達成協議與雙邊會面皆保留。

俄羅斯 表示，美中俄三國領袖預定於當地時間19日在深圳舉行的亞太經濟合作會議(APEC)峰會後發表聯合聲明，但也指出目前尚未敲定是否會通過聯合聲明。

俄羅斯國營塔斯社(Tass)等媒體16日報導，克里姆林宮助理鄂夏柯夫(Yury Ushakov)表示：「目前正在密集磋商聯合聲明的文本。」俄羅斯與中國已就可能發表的聲明文本提出建議，目前正等待美國方面的回應。不過他也補充說：「即使最終沒有發表聯合聲明，各國領袖仍會各自對會談作出評估。」美國官員表示，他們不預期這次會議能達成任何協議，並將其定位為進一步磋商的「切入點」。

鄂夏柯夫向記者透露，「三方已達成共識，此次會晤將秉持三國在第二次世界大戰期間建立的相互理解與同盟精神，並著重於三國在創建聯合國過程中的合作。我們相信，這場討論將對整體國際局勢產生重大影響。」

在三國峰會登場前，普亭 與習近平將於18日共進工作早餐 會。議程包括兩國戰略合作、烏克蘭戰爭，以及朝鮮半島局勢。普亭也計畫向習近平說明他與美國的接觸情況，包括美俄烏三方在阿拉伯聯合大公國(UAE)阿布達比舉行的烏克蘭戰爭停火談判。鄂夏柯夫表示，更廣泛的俄中會談將聚焦經濟合作，並指出雙邊貿易額在2024年達到創紀錄的2450億元，預計2026年將超過這個數字。

普亭與川普總統也正在安排於19日舉行雙邊會談。鄂夏柯夫表示確切時間尚未敲定，但他說：「我百分之百確信，兩國領袖將會會面。」但美國官員表示，川普與普亭不會另外進行一對一的「雙普會」。

至於烏克蘭和平談判，克宮則明確表示反對歐洲參與。俄方指出：「我們從未同意讓歐洲加入談判。」並補充說若要讓歐洲參與，還需要進行額外磋商。美國、俄羅斯、烏克蘭已同意恢復三方會談，但下一次會議的日期尚未確定。

另一方面，普亭已獲邀出席下個月在邁阿密舉行的20國集團(G20)峰會，但是否出席仍未決定。鄂夏柯夫表示普亭是否與會，將在很大程度上取決於此次三國峰會的結果。