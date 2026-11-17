保全人員在APEC工商領袖高峰會場外行進。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： APEC深圳峰會登場，中方宣稱已促成近50項承諾並推動亞太自貿區磋商；同時，主會場及川習三會場地周邊維安嚴密，引發關注。

亞太經合會（APEC ）經濟領袖峰會18日至19日在深圳登場，中國國際貿易談判代表兼商務部 副部長李成鋼表示，中方與APEC各經濟體已達成近50項務實承諾，亞太自貿區是APEC各方共同願景，正加緊磋商，有望在領袖會議期間達成共識。

李成鋼在APEC新聞中心記者會指出，此次合作圍繞區域經濟一體化、支持世貿組織工作、深化數位合作及發展綠色經濟四大主線推動。

李成鋼並指，區域貿易總額從1989年3.1兆美元，增加至2025年26兆美元。根據APEC報告，亞太地區經濟總量占全球60.7%，2026年經濟成長率預計3.4%，高於全球成長預期。 亞太經濟合作會議（APEC）非正式領袖峰會18至19日在深圳登場，深圳市區多處可見迎接峰會的花卉造景。（記者謝守真／攝影）

美國總統川普關稅政策衝擊國際經貿之際，李成鋼稱，中方推動APEC經濟體維護世貿組織既定規則、完善世貿組織等議題形成共識，討論電子傳輸免關稅、農業、漁業補貼、投資便利化及電子商務。中方另提出世貿組織改革「探路者倡議」，舉辦貿易與環境研討會。

記者隨媒體團前往APEC主會場深圳國際交流中心及工商領袖活動場地前海國際會議中心，周邊維安嚴密，記者進入主會場前須事先申報採訪設備，手機鏡頭也被貼上封條；場外則有不少民眾駐足拍照。

將於19日舉行的「川習三會」及「美中俄三方峰會」，地點選在深圳市南山區的麒麟山莊。進入山莊的道路已有多名警力維安，禁止隨意進入或拍照。麒麟山莊是深圳市委、市政府的重要接待場地，主要承擔本國及外國領導人到深圳的接待任務。 APEC非正式領袖峰會主會場深圳國際交流中心，媒體進入園區前須事先申報採訪設備，手機前後鏡頭也被貼上封條。（記者謝守真／攝影）

深圳國際交流中心位於福田區香蜜湖片區，又稱香蜜湖國際中心，是本屆APEC領袖峰會主會場，斥資約人民幣100億元（約15億美元）打造，今年5月甫完工。