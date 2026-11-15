川普期中選舉後神隱內幕 以色列摩薩德警告CIA 伊朗謀畫暗殺

美國總統川普。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 報導指摩薩德向CIA示警，稱伊朗企圖以自殺無人機暗殺川普，美方因此提高維安，並讓美伊和談與相關政策對抗再度升溫。

以色列 情報機構「摩薩德」(Mossad)警告美國中央情報局(CIA)，伊朗 謀畫以自殺炸彈無人機刺殺川普 總統。

今日以色列報(Israel Hayom)報導，摩薩德局長高夫曼(Roman Gofman)13日在華府與中情局局長拉特克利夫(John Ratcliffe)會面；報導指出，面對伊朗數月前謀畫暗殺陰謀的疑慮，美方曾安排川普換乘專機。

以色列與美國資深官員透露，刺殺川普的陰謀讓美伊和談近期降溫。

11月初，伊朗曾在首都德黑蘭市中心的革命廣場(Enghelab Square)懸掛巨型橫幅，寫著「我們將殺死川普」(We will kill Trump)，並描繪川普身陷囹圄、低頭的模樣。

「每日郵報」報導，川普在11月3日的期中選舉日前，密集出席造勢活動，卻自11日以來未公開露面。

白宮表示，川普接獲聯邦航空管理局(FAA)地面停飛事件的最新簡報，他14日透過社群平台「真實社群」(Truth Social)發文。

川普預定18日前往中國深圳，出席亞太經合會(APEC)峰會，並與中國國家主席習近平、俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)舉行三方會談。

另據「紐約時報」報導，財政部長貝森特(Scott Bessent)成為最近遷出華府住所並移居軍方住所的閣員，其他人包括司法部長布蘭奇(Todd Blanche)、國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)，以及國務卿魯比歐(Marco Rubio)。

情報判斷，伊朗對貝森特的威脅極高；對此，財政部發言人表示，貝森特「不會被伊朗政權的威脅嚇倒。」

貝森特主導川普政府對伊朗的經濟施壓行動，計畫名為「經濟放逐行動」(Operation Economic Outcast)，這項行動主要針對被指控協助伊朗進行金融交易的金融機構及其他企業。

貝森特日前在「金融時報」撰文，稱川普正「致電各國領袖，明確要求他們停止與伊朗往來」。川普先前承諾的「經濟決戰日」(economic D-Day)，最終是切斷伊朗與全球經濟聯繫的新警告。

伊朗戰事看不到終點，加上川普在選前多次告訴幕僚，預計在期中選舉後再度轟炸伊朗。

軍事動盪造成油價飆升、美國通膨居高不下，經濟成長停滯在約2%，十年期公債殖利率11日漲到5.35%，改寫2002年以來最高。

美國的赤字已逾國內生產毛額(GDP)的6%，國債突破40兆元。