川普想靠亞洲行扭轉局勢 分析：亞洲元首可能不再言聽計從

川普總統啟程訪問東南亞，參加在菲律賓舉行的東協峰會，並出席中國深圳的APEC峰會。圖為馬尼拉群眾15日在街頭抗議川普總統到訪。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 川普在期中選舉失利後出訪亞洲，期望靠與中俄領袖互動重振聲勢，但其外交工具與國內支持都將面臨更大制衡。

川普 總統本周啟程訪問亞洲，美聯社15日分析，共和黨在期中選舉遭遇慘敗，川普國內政治地位被削弱，這次出訪有助於扭轉局勢，因此川普將在國際舞台做出引人注目的某些動作，例如與中國國家主席習近平、俄羅斯 總統普亭 舉行一場具有歷史意義的三方會談並討論管制各自核武庫存。一名亞洲外交官對Politico新聞網站說，亞洲元首可能覺得美國關係依然重要，只是不再對川普言聽計從。

報導指出，川普長期以來誇耀自己能善用與身為美國兩大對手的中俄領導人之間關係，但到目前為止尚未取得任何重大突破。川普18日將前往深圳參加亞太經濟合作會議(APEC)領袖峰會，並與習近平展開今年之內的第三次會晤，同時會見普亭。

川普所屬的共和黨明年1月起將不再掌握國會，因此外界注意力將開始轉移到有意在2028年問鼎白宮的挑戰者身上。民主黨居參眾兩院多數的新一屆國會明年1月上台之後，川普加徵關稅、發動軍事行動的兩大外交政策重要工具，預料都將受到牽制。

人工智慧晶片大廠Nvidia(輝達，另譯英偉達)創辦人黃仁勳(Jensen Huang)因為外遇中國女間諜的桃色風暴而在12日辭去執行長。川普政府官員說，川普此行不打算跟習近平就黃仁勳議題正面交鋒，輝達事件並不會讓川普這次訪問蒙上陰影。目前政府正在研議如何堵住漏洞，防止中國企業取得輝達與美國企業生產的先進晶片，但官員表示，這些限制措施不會引起北京報復。

身為全球首富的科技富豪馬斯克(Elon Musk)此行將陪同川普訪問中國。

美聯社分析，川普在國內的政治聯盟期中選舉之後逐漸瓦解，這次訪問期間可能發現跟外國領袖相處反而容易許多。不過，川普在APEC峰會的一言一行，返回華府之後可能在國會聽證會面臨嚴格檢視。

預定出任新國會眾院外交事務委員會主席的民主黨籍資深成員、紐約州聯邦眾議員米克斯(Gregory Meeks)表示：「我們對於川普這次出訪將密切關注。」