傳伊朗擬用無人機暗殺川普 摩薩德示警美官員躲進基地
外媒稱摩薩德向CIA通報伊朗疑計畫以無人機攻擊川普與美國高官，部分官員已搬往安全地點，相關威脅也被指影響川普對伊朗政策。
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外媒稱摩薩德向CIA通報伊朗疑計畫以無人機攻擊川普與美國高官，部分官員已搬往安全地點，相關威脅也被指影響川普對伊朗政策。
以色列今日報(Israel Hayom)14日引述匿名的美國及以色列高層官員報導，經美國情報單位要求查證後，以色列情報機構摩薩德確認並向中央情報局(CIA)提供情報，指伊朗打算對川普總統及政府高官下手，手法包括以載有爆裂物的無人機攻擊。
報導稱，另有一個西方情報單位也證實這項情資。
報導指出，部分高官已暫時遷往安全處所，川普也大幅減少戶外公開露面，必要露面時會加派防無人機措施。
這些官員並表示，這項威脅是川普近期調整對伊朗談判態度的主因之一。
福斯新聞報導，財政部長貝森特已從華府住所搬到軍事基地；貝森特15日證實，他和家人因安全威脅搬離住所，並指責華爾街日報刊出其住所的定位照片。
中央情報局與白宮均未證實這項攻擊情報。國土安全部長穆林(Markwayne Mullin)15日接受福斯新聞訪問時，僅表示美方每天都會接到來自伊朗的「企圖性」(aspirational)威脅，川普及其家人是「首要目標」，並稱「我們在美國境內已有充分準備」。
截至發稿時，伊朗當局未就這則報導公開回應。
Axios新聞網站引述三名知情人士報導，摩薩德局長高夫曼(Roman Gofman)13日在華府，與中情局局長拉特克利夫會面；其中一名消息人士說，他還預計前往邁阿密與白宮特使威科夫會談。
Axios指出，高夫曼是以色列總理內唐亞胡最親近的心腹之一，此行正值內唐亞胡施壓川普恢復對伊朗的戰事。摩薩德、中情局與白宮對此行均拒絕置評。
報導引述美以高層官員說法，稱伊朗可能以載有爆裂物的無人機發動攻擊，目標包括川普總統及其他政府高官。 據報摩薩德先經查證後將情資提供給CIA，部分高官因此暫時遷往安全處所，川普也減少戶外公開露面並加派防無人機措施。 報導指出，這項安全威脅被視為川普近期調整對伊朗談判態度的重要原因之一，顯示政治決策已受到國安風險牽動。
精華 FAQ
報導引述美以高層官員說法，稱伊朗可能以載有爆裂物的無人機發動攻擊，目標包括川普總統及其他政府高官。
據報摩薩德先經查證後將情資提供給CIA，部分高官因此暫時遷往安全處所，川普也減少戶外公開露面並加派防無人機措施。
報導指出，這項安全威脅被視為川普近期調整對伊朗談判態度的重要原因之一，顯示政治決策已受到國安風險牽動。
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