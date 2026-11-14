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深圳APEC 川習與普亭19日「3方峰會」談核武

編譯廖振堯／綜合報導
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白宮13日宣布，美國總統川普（左起）、中國國家主席習近平，以及俄羅斯總統普亭下周...
白宮13日宣布，美國總統川普（左起）、中國國家主席習近平，以及俄羅斯總統普亭下周將舉行三方會談，主題是限制核武擴散。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

深圳APEC期間，川普將與習近平、普亭首度三方會談，核心議題是核武擴散與新協議可能，但外界普遍認為短期內難有實質成果。

亞太經濟合作會議(APEC)領袖峰會訂於18日至19日在中國深圳舉行，白宮13日表示屆時川普總統將與中國國家主席習近平、俄羅斯總統普亭會面，三國領導人19日將舉行歷史性的三方會談，討論重點則是防止核武擴散。

有線電視新聞網(CNN)報導，川普曾表示他認為討論此議題可能促成新協議。白宮發言人威爾斯(Olivia Wales)告訴記者：「總統已明確表示，除了其他議題之外，他也將討論如何減少全球核武數量。川普總統認為核武擴散非常危險。」

美俄之間最後一項重要的核武條約「新戰略武器裁減條約」(New START Treaty)已於今年2月到期，且沒有達成新條約，使得世界兩大核武國幾十年來首次不受任何協議約束。美國政府一直認為，任何後續協議都必須包含中國，因為中國的核武成長速度超過了美俄。

官員淡化達成新核武協議的可能性，並暗示這次會談更像是雙方展開協商的起點。一名美國高階官員表示：「我們不預期會達成任何形式的協議。我會將這次會談形容為一個切入點，是這些國家領導人層級的首次對話。…這是一次對話的開端，希望未來能夠持續進行，並取得實質成果。」

官員表示領導人們也計畫討論伊朗問題。一名美國高階官員表示，除了隨行人士之外，馬斯克(Elon Musk)應也將陪同川普出訪，但預計他不會出席這場三方會議。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，五角大廈估計北京擁有的核彈頭數量超過六百枚，遠小於美國和俄羅斯的核武庫，美俄核彈頭數量估計均超過五千枚。由於美國和俄羅斯的核武庫規模遠超過中國，中國對達成核協議的興趣不大。

當「新戰略武器裁減條約」到期時，俄羅斯提出將雙邊協議延長一年但遭川普拒絕，他呼籲達成一項「新的、改進的、現代化的」協議，將中國納入其中。

這場會議正值美、中、俄三國關係局勢複雜之際。美國與中國因為伊朗戰爭、其他緊張關係造成美中分歧，但川普在去年雙方短暫的貿易戰達成休戰後，仍對中國國家主席習近平展現友善態度，積極與其交好。普亭發起的烏克蘭戰爭已持續近五年，莫斯科又與伊朗的軍事、情報、外交合作關係日益深化，即使如此川普仍試圖與普亭建立更密切的關係。

精華 FAQ

  • 白宮表示，這場歷史性的三方會談將於18日至19日在中國深圳舉行，三國領導人預計於19日碰面，作為APEC領袖峰會期間的重要場邊會議。

  • 會談重點是防止核武擴散，並討論降低全球核武數量的可能。川普曾表示，相關對話也許能促成新協議，他認為核武擴散極度危險。

  • 因為美俄最後一項重要核武條約已到期，中國核武庫規模仍遠小於美俄，對加入限制協議興趣不高；美方官員也稱，這次更像是領導人層級對話的起點。

普亭 APEC 習近平

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