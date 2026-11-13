白宮宣布美中俄峰會19日舉行 川普不打算提黃仁勳、烏克蘭

美國總統川普（左起）、中國國家主席習近平，以及俄羅斯總統普亭。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 白宮宣布川普訪中期間將於19日與普亭、習近平舉行三方峰會，重點討論核武削減與伊朗等議題，並明言不觸及烏克蘭或黃仁勳傳聞。

白宮發言人13日表示，美國總統川普 下周訪問中國時，將與俄羅斯總統普亭及中國國家主席習近平舉行三方峰會。

路透與法新社報導，白宮發言人威爾斯（Olivia Wales）表示，峰會訂於19日舉行，並向記者說：「總統已明確表示，除了其他議題，也將討論削減全球核武。川普總統認為，核武擴散非常危險。」美國官員表示，峰會將討論伊朗議題，但不會談烏克蘭 。另有美國官員表示：「我們不預期會達成任何形式的協議。」

CNBC報導，官員透露，川普此行不打算提及Nvidia（輝達，又名英偉達）前執行長黃仁勳 與疑似中國間諜女子發生婚外情的問題。他們表示，不預期輝達事件會對這次訪問產生任何影響，也不預期美中官員在訪問期間的會談會觸及此事。

紐約郵報稍早獨家報導，這場峰會將於19日在深圳舉行的亞太經合會（APEC）場邊登場，預計主要討論制定核武管制協議。這將是美中俄3國領袖首次舉行三方會談。一名白宮官員告訴紐約郵報，會談也可能觸及美伊戰爭及北韓議題。

川普8日已透露三方峰會的計畫。他當時告訴記者：「我想，其中一場會議將是與普亭總統和習近平主席會面，那會很有意思。我們會討論很多事情，包括無核化。我們正試圖結束伊朗戰爭，而且進展順利。」