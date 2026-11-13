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白宮宣布美中俄峰會19日舉行 川普不打算提黃仁勳、烏克蘭

編譯周辰陽／即時報導
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美國總統川普（左起）、中國國家主席習近平，以及俄羅斯總統普亭。(美聯社)
美國總統川普（左起）、中國國家主席習近平，以及俄羅斯總統普亭。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

白宮宣布川普訪中期間將於19日與普亭、習近平舉行三方峰會，重點討論核武削減與伊朗等議題，並明言不觸及烏克蘭或黃仁勳傳聞。

白宮發言人13日表示，美國總統川普下周訪問中國時，將與俄羅斯總統普亭及中國國家主席習近平舉行三方峰會。

路透與法新社報導，白宮發言人威爾斯（Olivia Wales）表示，峰會訂於19日舉行，並向記者說：「總統已明確表示，除了其他議題，也將討論削減全球核武。川普總統認為，核武擴散非常危險。」美國官員表示，峰會將討論伊朗議題，但不會談烏克蘭。另有美國官員表示：「我們不預期會達成任何形式的協議。」

CNBC報導，官員透露，川普此行不打算提及Nvidia（輝達，又名英偉達）前執行長黃仁勳與疑似中國間諜女子發生婚外情的問題。他們表示，不預期輝達事件會對這次訪問產生任何影響，也不預期美中官員在訪問期間的會談會觸及此事。

紐約郵報稍早獨家報導，這場峰會將於19日在深圳舉行的亞太經合會（APEC）場邊登場，預計主要討論制定核武管制協議。這將是美中俄3國領袖首次舉行三方會談。一名白宮官員告訴紐約郵報，會談也可能觸及美伊戰爭及北韓議題。

川普8日已透露三方峰會的計畫。他當時告訴記者：「我想，其中一場會議將是與普亭總統和習近平主席會面，那會很有意思。我們會討論很多事情，包括無核化。我們正試圖結束伊朗戰爭，而且進展順利。」

精華 FAQ

  • 白宮表示峰會訂於19日舉行，川普將與俄羅斯總統普亭及中國國家主席習近平會面，這也是美中俄3國領袖首次舉行三方會談。

  • 白宮稱會談重點包括削減全球核武、伊朗議題，甚至可能碰觸北韓與美伊戰事；但美國官員明確表示，這次峰會不會談烏克蘭，也不預期達成任何協議。

  • CNBC引述官員指出，川普不打算在訪中期間提及輝達前執行長黃仁勳與疑似中國間諜女子的婚外情傳聞，因為官員不認為此事會影響訪問，也不預期會納入正式會談。

黃仁勳 川普 烏克蘭

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