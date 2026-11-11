魯比歐喊制裁有用 川普：對伊戰爭基本上已結束

川普總統(左)與國務卿魯比歐(右)，相繼表示對伊朗戰爭「基本已結束」，經濟制裁已生效，國際油價大跌。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 魯比歐與川普相繼強調，對伊朗施壓可透過制裁達成戰略目標，暫不必擴大軍事行動，市場也因此押注中東衝突趨緩並推動油價下跌。

國務卿魯比歐 10日表示，美方對伊朗 的經濟制裁與其他限制措施成效顯著，因此目前沒必要對德黑蘭重啟大規模軍事行動。稍早川普 總統川普9日表示，伊朗戰爭「基本上已結束」，淡化外界對美國將擴大攻打伊朗的疑慮。

魯比歐：對伊制裁有成效 不必升高軍事行動

美聯社報導，魯比歐參加在巴黎舉行的七大工業國集團(G7)外長會議後，接受媒體聯訪表示：「對伊朗採取經濟制裁的效果極具毀滅性，因此目前無需進行大規模軍事行動。這就是我今天在這裡向我方盟友傳遞的訊息。」

魯比歐指出， 川普總統「已做出結論，目前無需展開大規模軍事行動，因為我們正透過經濟手段達成相同的戰略目標」。魯比歐指出，若伊朗跨越「紅線」，「美軍已準備就緒」，他警告德黑蘭將為此付出慘痛代價。

在外長會議期間，G7歐洲成員國施壓魯比歐避免對伊朗採取任何會導致局勢進一步升級的行動。

魯比歐說：「目前正對伊朗及其既有政權施加巨大經濟痛苦，而且每天持續增加」，並指美國實施的海上封鎖正耗盡伊朗石油供應。

他談及伊朗伊斯蘭共和國神職人員領導層時表示：「這個由瘋子組成的激進政權，正將這些痛苦強加在自己人民之上。」

然而，魯比歐對美伊達成協議的前景似乎並不樂觀，他認為伊朗目前在談判上似乎不務實。

「伊朗很想達成協議，問題是他們不斷提出荒謬且毫無誠意的條件。但這個情況可能會改變」。

魯比歐補充說：「你終究需要糧食，也需支付薪餉給戰士和安全部隊。我相信隨著時間流逝，這些都將產生影響…經濟現實面最終會穿透最激進瘋子的腦袋。」

稍早衛報報導，川普9日在白宮記者會上表示，以色列和波灣地區盟邦已受到妥善保護，不受伊朗威脅，沒有必要升高軍事行動。他說：「目前看來，似乎不太需要採取軍事行動，但我們已上膛待命，隨時準備因應任何狀況」。

川普發表這番談話前在白宮橢圓辦公室與卡達總理穆罕默德會談。穆罕默德與其他波灣國家一再遊說川普，不要恢復對伊朗的戰事。

川普說：「我們看到這場衝突正朝結束的方向邁進。我認為很快就會結束」。

共和黨在期中選舉大敗失去國會參眾兩院掌控權後，副總統范斯稱，伊朗戰爭是敗選關鍵原因之一。

●波灣盟邦傾向維持「現狀」油價走跌

川普9日稍早在社群平台發文表示，卡達、沙烏地阿拉伯、阿聯、巴林及科威特領袖較希望維持「現狀」，也就是延續史上最強大的海上封鎖」。

川普重申一貫立場，不會允許伊朗發展核武，並補充說，若情勢有變，美國已準備好恢復對伊朗的全面軍事行動。

他接著說：「不過，目前看來，這種可能性相當低。以色列和整個中東都受到保護，不受伊朗的危害與威脅。我們看到這場衝突正朝結束的方向積極推進，也將確保美國利益在任何時候都受到保障。這場軍事行動結束後，美國人民和全世界都將安全得多，也更有保障」。

共和黨期中選舉大敗後，川普對伊朗語調放軟，市場對中東戰爭結束期待升高，油價也隨之走跌。

美國汽車協會(AAA)數據，全美汽油平均價格降至每加侖3.98元，自7月20日以來首度跌破4元。不過，供大型卡車及農業設備使用的柴油價格仍居高不下，平均每加侖達6.16元。

汽油價格下滑，主要受到國際油價大幅回落帶動。布蘭特原油期貨10日上午一度跌破每桶90元，跌3.14%至每桶89.66元，為8月以來首見。布蘭特原油上周重挫13%，創下2020年4月新冠疫情封鎖期間以來最大單周跌幅。