美俄烏阿布達比會談 魯比歐稱「有成效」 但前線仍互轟

在美國特使威科夫(中間右三)與川普女婿庫許納(中間左三)斡旋下，烏克蘭代表團(右側)與俄國代表團(左側)10日在阿聯阿布達比會談。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 在美國斡旋下，俄烏於阿布達比重啟會談並聚焦安全保障與領土問題，但雙方分歧仍深，前線同步互轟，和平前景仍不明朗。

在美國斡旋下，俄羅斯 與烏克蘭 官員10日在阿聯首都阿布達比進行今年2月以來的首次會談，領土問題仍是雙方問題癥結。美國國務卿魯比歐 表示，會談「富有成效」。

白宮在會談開始前表示，討論重點將放在為俄烏雙方建立未來的安全保障機制。俄羅斯將北約組織視為威脅，而烏克蘭則希望防止俄羅斯未來再次發動入侵。

俄羅斯新聞社報導，首日會談歷時近四小時後結束，預計11日再談。

會場中俄國與烏克蘭代表相對而坐，川普女婿庫許納和特使威科夫則坐在主位。庫許納告訴各國代表，美國已「縮小」交戰雙方歧見，也提出一些彌合分歧的「好主意」，希望能朝「解決戰爭方案」前進。不過，他沒有具體說明縮小了哪些歧見。

他還說，美國希望「在烏克蘭、俄羅斯及歐洲之間建立正確的安全關係，不只結束這場戰爭，更要建立新的架構與新的共識」，確保「數十年甚至數百年和平」。

外界對這場談判能否取得進展抱持審慎態度，今年稍早舉行的前三輪會談未取得重大突破。會談舉行之際，俄烏雙方持續相互空襲，烏克蘭稱俄軍發射162架無人機及一枚彈道飛彈，俄羅斯稱擊落155架烏克蘭無人機。

根據烏克蘭9日發布的戰報，俄軍在過去24小時內(11月8日)共損失了2980名士兵(包含陣亡與傷員)，再創自2022年全面入侵烏克蘭以來的單日最高兵力損失紀錄。相當於俄軍平均每29秒就損失一名士兵。

俄烏在和平協議核心條件仍存在巨大分歧。俄羅斯總統普亭要求烏克蘭交出整個烏東頓巴斯地區，包括俄軍尚未占領的區域，還要求烏克蘭放棄加入北約。烏克蘭總統澤倫斯基拒絕割讓領土，也拒絕對烏克蘭軍隊或其與西方夥伴之間的合作安排施加任何限制。