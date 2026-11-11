我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳身家1550億美元 若離婚…分手費遠超過貝佐斯

加州「多伴侶」比率 全美第3高 僅輸德州、佛州

美俄烏阿布達比會談 魯比歐稱「有成效」 但前線仍互轟

編譯江昱蓁／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
在美國特使威科夫(中間右三)與川普女婿庫許納(中間左三)斡旋下，烏克蘭代表團(右...
在美國特使威科夫(中間右三)與川普女婿庫許納(中間左三)斡旋下，烏克蘭代表團(右側)與俄國代表團(左側)10日在阿聯阿布達比會談。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

在美國斡旋下，俄烏於阿布達比重啟會談並聚焦安全保障與領土問題，但雙方分歧仍深，前線同步互轟，和平前景仍不明朗。

在美國斡旋下，俄羅斯烏克蘭官員10日在阿聯首都阿布達比進行今年2月以來的首次會談，領土問題仍是雙方問題癥結。美國國務卿魯比歐表示，會談「富有成效」。

白宮在會談開始前表示，討論重點將放在為俄烏雙方建立未來的安全保障機制。俄羅斯將北約組織視為威脅，而烏克蘭則希望防止俄羅斯未來再次發動入侵。

俄羅斯新聞社報導，首日會談歷時近四小時後結束，預計11日再談。

會場中俄國與烏克蘭代表相對而坐，川普女婿庫許納和特使威科夫則坐在主位。庫許納告訴各國代表，美國已「縮小」交戰雙方歧見，也提出一些彌合分歧的「好主意」，希望能朝「解決戰爭方案」前進。不過，他沒有具體說明縮小了哪些歧見。

他還說，美國希望「在烏克蘭、俄羅斯及歐洲之間建立正確的安全關係，不只結束這場戰爭，更要建立新的架構與新的共識」，確保「數十年甚至數百年和平」。

外界對這場談判能否取得進展抱持審慎態度，今年稍早舉行的前三輪會談未取得重大突破。會談舉行之際，俄烏雙方持續相互空襲，烏克蘭稱俄軍發射162架無人機及一枚彈道飛彈，俄羅斯稱擊落155架烏克蘭無人機。

根據烏克蘭9日發布的戰報，俄軍在過去24小時內(11月8日)共損失了2980名士兵(包含陣亡與傷員)，再創自2022年全面入侵烏克蘭以來的單日最高兵力損失紀錄。相當於俄軍平均每29秒就損失一名士兵。

俄烏在和平協議核心條件仍存在巨大分歧。俄羅斯總統普亭要求烏克蘭交出整個烏東頓巴斯地區，包括俄軍尚未占領的區域，還要求烏克蘭放棄加入北約。烏克蘭總統澤倫斯基拒絕割讓領土，也拒絕對烏克蘭軍隊或其與西方夥伴之間的合作安排施加任何限制。

精華 FAQ

  • 會談主要圍繞未來安全保障機制與戰後安排，希望為俄烏建立新的安全架構，降低再度開戰風險，同時嘗試處理領土爭議與停戰條件。

  • 美國國務卿魯比歐稱會談「富有成效」，庫許納也表示美方已縮小雙方歧見，並提出一些彌合分歧的好主意，但未具體說明細節。

  • 俄方要求烏克蘭交出整個頓巴斯並放棄加入北約，烏方則拒絕割讓領土，也拒絕限制軍隊或與西方夥伴合作，雙方立場仍高度對立。

魯比歐 俄羅斯 烏克蘭

上一則

共和黨國會領袖拍板 眾院喬登強硬風格獲青睞 參院熊恩續掌舵

下一則

共和黨動員 眾院擋下防長赫塞斯彈劾案

延伸閱讀

俄烏今重啟和平談判 川暗示：烏版圖會不一樣

俄烏今重啟和平談判 川暗示：烏版圖會不一樣
搶在美中俄峰會前 美官員：美俄烏會談10日登場 聚焦4議題

搶在美中俄峰會前 美官員：美俄烏會談10日登場 聚焦4議題
俄確認俄美烏會談時間地點…俄烏還在打 前景撲朔迷離

俄確認俄美烏會談時間地點…俄烏還在打 前景撲朔迷離
阿布達比會談登場 美拚終結俄烏戰爭 歐洲憂美向俄讓步太多

阿布達比會談登場 美拚終結俄烏戰爭 歐洲憂美向俄讓步太多

熱門新聞

前副總統賀錦麗。(歐新社)

賀錦麗僅得0.6%慘敗 民主黨2028意向投票捧出新金童

2026-11-08 14:01

期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看

2026-11-03 18:30
2025年5月22日晚間，輝達執行長黃仁勳在台北宴客，身穿粉紅色無袖洋裝的黃樂與黃仁勳搭肩說話。(本報資料照片)

台灣淪幽會地？黃仁勳出軌時間軸一次看 最慘恐被Nvidia解職

2026-11-08 19:50
圖為德州奧斯汀的支持者在得知塔拉里科（James Talarico）勝選後做出反應。（路透）

華郵分析：共和黨全軍覆沒的關鍵因素

2026-11-04 09:45
副總統范斯。（路透）

「每個人都心知肚明」范斯：伊朗戰爭導致共和黨慘敗

2026-11-04 12:08
民主黨在北卡的國會參議員庫伯，第一個在北卡州擊敗共和黨翻盤成功。（美聯社)

民主黨大勝 參眾院全拿 藍色浪潮變海嘯

2026-11-04 04:45

超人氣

更多 >
中媒：黃仁勳外遇對象之夫 涉操縱股票遭刑事強制措施

中媒：黃仁勳外遇對象之夫 涉操縱股票遭刑事強制措施
川普交接信首曝光 拜登：出奇溫暖…與平日判若兩人

川普交接信首曝光 拜登：出奇溫暖…與平日判若兩人
河南大爺自學網購 下單15噸紅薯 女兒傻眼：膽子這麼大

河南大爺自學網購 下單15噸紅薯 女兒傻眼：膽子這麼大
李澤楷公司賣出「全球最貴」人壽保單 3.18億美元破金氏紀錄

李澤楷公司賣出「全球最貴」人壽保單 3.18億美元破金氏紀錄
WSJ社論：中國使出美人計給Nvidia一記教訓

WSJ社論：中國使出美人計給Nvidia一記教訓