選後川普又淡化空襲可能 談比打好

儘管航經荷莫茲海峽的船隻屢遭攻擊，波斯灣原油出口已回升至接近戰前水準。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 川普在期中選舉後放軟對伊朗態度，但核談與重開荷莫茲海峽仍卡關，加上油輪遇襲與區域緊張，使油價在大跌後仍受支撐。

國際油價延續上周跌勢，布蘭特原油期貨跌向每桶97美元。川普 總統8日表示，若伊朗 核子計畫和重開荷莫茲海峽 的談判取得進展，美方極不可能再度空襲伊朗。但國務卿魯比歐表示，伊朗提出的條件無法接受，談判離突破還很遠。與此同時，荷莫茲海峽又傳出油輪遇襲。

新加坡時間8日上午7時，布蘭特原油1月期貨下跌0.9%，報每桶97.40元，西德州中級原油12月期貨下跌0.5%，報90.42元。布蘭特上周重挫逾16%，創下2020年4月以來最大單周跌幅。民主黨在期中選舉大勝後，交易者認為戰火進一步擴大的可能性降低，油價也從10月底的六個月高點回落。

川普8日接受CNN電話訪問時說，是否再度動武，取決於能否簽署一份有力的協議，必要時仍會下令攻擊。他已承認，伊朗戰爭推高油價和汽油價格，是共和黨期中選舉慘敗的原因之一。

魯比歐國務卿啟程前往巴黎出席七大工業國集團(G7)外長會議前表示，儘管多國仍在斡旋，談判進展有限，伊朗部分要求也不切實際。伊朗先前要求美方解除對波斯灣港口的海上封鎖並撤銷制裁，才願展開和談。華府則要求伊朗重開荷莫茲海峽，並在核子計畫上讓步。

主要斡旋國卡達表示，伊朗正研究核子活動相關方案。川普近日也和卡達元首通話，討論如何緩和緊張局勢。但伊朗外長阿拉奇8日說，美國期中選舉後，斡旋方近幾天沒有動作。

英國海事貿易行動辦公室表示，接獲通報指出，一艘油輪周末駛出荷莫茲海峽時遭不明物體擊中。伊朗支持的葉門叛軍青年運動組織(Houthi或譯胡塞)也攻擊沙烏地阿美石油公司位於利雅德的辦公室，沙國隨後摧毀兩座飛彈發射裝置。

儘管航經荷莫茲海峽的船隻屢遭攻擊，波斯灣原油出口已回升至接近戰前水準。彭博調查顯示，石油輸出國組織(OPEC)產量也已回升至同一批成員國2月產量的88%。另一方面，烏克蘭一周內已襲擊第六座俄羅斯煉油廠，加大對俄國能源設施的攻勢。