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川普要內唐亞胡 推進加薩和平計畫

編譯彭馨儀／綜合報導
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期中大選後，川普施壓內唐亞胡，要求推進加薩和平計畫。圖為同情巴勒斯坦的民眾10月...
期中大選後，川普施壓內唐亞胡，要求推進加薩和平計畫。圖為同情巴勒斯坦的民眾10月份在華府示威。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

川普選後要求內唐亞胡推動加薩和平計畫，內容包括解除哈瑪斯武裝、移交治理權與分階段重建，但以色列內部政治與安全疑慮仍是最大阻力。

川普總統在其中選舉後的5日與以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)通話時要求，希望以色列能採取具體步驟，推動其加薩(Gaza)和平計畫。

據新聞網站Axios引述知情人士獨家報導，隨著以色列10月27日大選落幕，川普希望能全力推進加薩計畫，且無論最後是由內唐亞胡還是反對派籌組新政府，都不受影響。

這項由川普推動的「20點和平路線圖」，核心內容包括解除哈瑪斯(Hamas)武裝、實現加薩非軍事化，並將加薩的治理權移交給全新、無政黨色彩、純粹由專業專家組成的巴勒斯坦政府。

由於先前正值以色列大選期間，川普政府為避免該計畫成為政治敏感議題，一度暫緩執行數月。

去年以哈達成首階段停火並釋放人質後，川普的「和平理事會」(Board of Peace)便持續推進相關工作，並於去年7月與哈瑪斯達成15點協議，同意解除武裝團體武裝，並將民政與安全控制權移交給全新的專家政府。

然而，內唐亞胡基於國內政治考量，始終拒絕推進。

今年8月，川普女婿兼顧問庫許納(Jared Kushner)訪以時曾向內唐亞胡表示，哈瑪斯首次同意解除武裝，敦促以方測試其誠意。但內唐亞胡至今仍懷疑哈瑪斯正在加薩重組並重新武裝。

過去三個月，和平理事會持續與以國政府及軍方合作細化計畫。

美方指出重建將採漸進式，須確認哈瑪斯解裝後展開。理事會也在9月聯大公布為期6個月、總額24.5億元的初步復甦計畫。

幕後消息指出，這通由內唐亞胡主動發起的通話氣氛具建設性，雙方也討論了伊朗戰爭，國務卿魯比歐(Marco Rubio)、庫許納及川普特使威特科夫(Steve Witkoff)皆參與了通話。

通話隔天，和平理事會成員、英國前首相布萊爾(Tony Blair)訪以會見內唐亞胡及反對派領袖艾森科特(Gadi Eisenkot)，敦促以國領袖給予該計畫機會。

美國官員強調，雖然執行過程充滿挑戰，但各方皆認為這是當前唯一的最佳出路，美方需要以國政府全面合作才能順利向前推進。

精華 FAQ

  • 川普希望以色列採取具體步驟，積極推動加薩和平計畫，並在大選結束後儘快展開執行，不因誰組閣而延宕，以便讓整體方案持續前進。

  • 核心是解除哈瑪斯武裝、推動加薩非軍事化，並把治理權交給全新、無政黨色彩、由專業人士組成的巴勒斯坦政府，同時搭配後續重建安排。

  • 因為以色列大選期間，川普政府擔心計畫被捲入政治爭議而暫緩數月；此外，內唐亞胡基於國內政治與對哈瑪斯疑慮，也一直未願意全面推進。

內唐亞胡 加薩 川普

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