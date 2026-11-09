我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳正宮低調背景曝光 姊弟戀41年遇女高管桃色陷阱

Nvidia接下來發展？4情境推估 黃仁勳最慘恐面臨刑事調查

川普想結束伊戰 找中國牽線傳話

編譯王曉伯／綜合報導　
聽新聞
test
0:00 /0:00
財長貝森特(左)表示，期中選舉失利後，他奉川普命令與中國接觸，以結束伊朗戰爭。 ...
財長貝森特(左)表示，期中選舉失利後，他奉川普命令與中國接觸，以結束伊朗戰爭。 (美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

川普在期中選舉慘敗後急於收束伊朗戰事，並透過中國向德黑蘭傳話；同時他也表示，只要談判持續推進，將極不可能發動新攻擊。

川普總統在期中選舉落敗之後，急於尋找結束伊朗戰爭與俄烏戰爭的新途徑。據了解，川普已命令財長貝森特（Scott Bessent）與中國接觸，希望北京利用其對德黑蘭的影響力結束伊朗戰爭，而中國也已傳話給伊朗。

華盛頓郵報資深外交事務專欄作家伊格內修斯(David Ignatius)日前撰文指出，鑑於國內民眾對川普發動伊戰爭，導致油價與國內物價齊漲的情況益發不滿，結束這場戰爭已成為川普目前最為迫切與最棘手的問題。

他撰文指出，在上周共和黨慘敗後，貝森特在川普授意下與中國進行接觸。川普和副總統范斯(JD Vance)都公開將這次敗選歸咎於伊朗戰爭。

另外根據有線電視新聞網(CNN)報導，川普總統8日表示，只要結束衝突的談判持續取得進展，他就極不可能下令對伊朗發動新一波攻擊。

CNN引述川普在電話專訪中的談話：「這取決於他們是否簽署一份非常強而有力的協議…答案是，極不可能有這個必要。」

CNN沒有明確說明當時向川普提出什麼問題。川普還表示，美方已經鎖定可能攻擊的伊朗基礎設施目標，包括「我們真的可以在1小時內予以摧毀的」38座橋梁。

與此同時，法新社報導，伊朗外交部長阿拉奇(Abbas Araghchi)8日表示，自從美國期中選舉帶來「震撼」後，致力促成伊、美達成和平協議的調停人士就未再出面。

川普所屬的共和黨在期中選舉中慘敗。阿拉奇在國營電視台訪談中表示：「需要一段時間，待氣氛轉趨有利後，調停人士才會恢復穿梭訪問。」

伊格內修斯指出，儘管川普曾威脅在選後恢復軍事行動，國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)也為局勢升溫做好準備，但政府的伊朗外交事務仍由副總統范斯主導。范斯上月曾致函伊朗強硬派安全首長雷札伊(Mohsen Rezaei)釋出善意。范斯在期中選舉後發文直言，「我們敗選的原因就是戰爭」。

川普透過中國施壓伊朗朗的策略並非臨時起意。川普今年9月在華盛頓會見中國國家主席習近平時，就曾開口請他在伊朗問題上幫忙。

知情官員透露，習近平當時私下表示，同意伊朗絕對不該擁有核武。這項議題預計將在11月18日的深圳高峰會上再度浮上檯面，屆時俄羅斯總統普丁也將出席。

精華 FAQ

  • 報導指出，川普把選舉失利部分歸因於伊朗戰爭引發的油價與物價上漲，國內民意也對戰事日益不滿，因此結束衝突成為他最迫切的政治問題。

  • 據了解，川普已命令財長貝森特接觸中國，希望北京利用對德黑蘭的影響力促成停戰；中國方面也已將訊息傳達給伊朗，顯示雙方正透過外交管道斡旋。

  • 川普在電話專訪中表示，只要結束衝突的談判持續有進展，他就極不可能下令新一波攻擊；不過他也稱美方已鎖定包括38座橋梁在內的攻擊目標。

川普 伊朗 華盛頓郵報

上一則

兩黨抨擊黃仁勳桃色風波 民主黨議員：川普政府徹底腐敗

下一則

選後民主黨總統初選民調 奧薩夫領跑

延伸閱讀

川普：若談判取得進展 就不太可能下令攻擊伊朗

川普：若談判取得進展 就不太可能下令攻擊伊朗
川普打伊朗陷兩難 顧問想戰 盟友喊停

川普打伊朗陷兩難 顧問想戰 盟友喊停
川普威脅摧毀伊朗剩餘部分 紐時：談判現轉機 德黑蘭審查具體提案

川普威脅摧毀伊朗剩餘部分 紐時：談判現轉機 德黑蘭審查具體提案
伊戰拖累選情 川普抓替罪羊鎖定2大將 選後對伊選項曝光

伊戰拖累選情 川普抓替罪羊鎖定2大將 選後對伊選項曝光

熱門新聞

前副總統賀錦麗。(歐新社)

賀錦麗僅得0.6%慘敗 民主黨2028意向投票捧出新金童

2026-11-08 14:01

期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看

2026-11-03 18:30
2025年5月22日晚間，輝達執行長黃仁勳在台北宴客，身穿粉紅色無袖洋裝的黃樂與黃仁勳搭肩說話。(本報資料照片)

台灣淪幽會地？黃仁勳出軌時間軸一次看 最慘恐被Nvidia解職

2026-11-08 19:50
副總統范斯。（路透）

「每個人都心知肚明」范斯：伊朗戰爭導致共和黨慘敗

2026-11-04 12:08
圖為德州奧斯汀的支持者在得知塔拉里科（James Talarico）勝選後做出反應。（路透）

華郵分析：共和黨全軍覆沒的關鍵因素

2026-11-04 09:45
民主黨在北卡的國會參議員庫伯，第一個在北卡州擊敗共和黨翻盤成功。（美聯社)

民主黨大勝 參眾院全拿 藍色浪潮變海嘯

2026-11-04 04:45

超人氣

更多 >
賀錦麗僅得0.6%慘敗 民主黨2028意向投票捧出新金童

賀錦麗僅得0.6%慘敗 民主黨2028意向投票捧出新金童
黃仁勳認婚外情 致員工信全文：我對妻子不忠、辜負你們

黃仁勳認婚外情 致員工信全文：我對妻子不忠、辜負你們
以色列總理換人 內唐亞胡下台 反對派獲組閣權

以色列總理換人 內唐亞胡下台 反對派獲組閣權
黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 Nvidia展開調查

黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 Nvidia展開調查
台灣淪幽會地？黃仁勳出軌時間軸一次看 最慘恐被Nvidia解職

台灣淪幽會地？黃仁勳出軌時間軸一次看 最慘恐被Nvidia解職