「談判有進展就不攻擊 」 川普想結束伊戰 找中國傳話

財長貝森特(左)表示，期中選舉失利後，他奉川普命令與中國接觸，以結束伊朗戰爭。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 川普在期中選舉慘敗後，轉向透過中國向伊朗施壓，並表示若和平談判持續推進，幾乎不會下令再度攻擊。

川普 總統在期中選舉落敗之後，急於尋找結束伊朗 戰爭與俄烏戰爭的新途徑。據了解，川普已命令財長貝森特（Scott Bessent）與中國接觸，希望北京利用其對德黑蘭的影響力結束伊朗戰爭，而中國也已傳話給伊朗。

華盛頓郵報 資深外交事務專欄作家伊格內修斯(David Ignatius)日前撰文指出，鑑於國內民眾對川普發動伊戰爭，導致油價與國內物價齊漲的情況益發不滿，結束這場戰爭已成為川普目前最為迫切與最棘手的問題。

他撰文指出，在上周共和黨慘敗後，貝森特在川普授意下與中國進行接觸。川普和副總統范斯(JD Vance)都公開將這次敗選歸咎於伊朗戰爭。

另外根據有線電視新聞網(CNN)報導，川普總統8日表示，只要結束衝突的談判持續取得進展，他就極不可能下令對伊朗發動新一波攻擊。

CNN引述川普在電話專訪中的談話：「這取決於他們是否簽署一份非常強而有力的協議…答案是，極不可能有這個必要。」

CNN沒有明確說明當時向川普提出什麼問題。川普還表示，美方已經鎖定可能攻擊的伊朗基礎設施目標，包括「我們真的可以在1小時內予以摧毀的」38座橋梁。

與此同時，法新社報導，伊朗外交部長阿拉奇(Abbas Araghchi)8日表示，自從美國期中選舉帶來「震撼」後，致力促成伊、美達成和平協議的調停人士就未再出面。

川普所屬的共和黨在期中選舉中慘敗。阿拉奇在國營電視台訪談中表示：「需要一段時間，待氣氛轉趨有利後，調停人士才會恢復穿梭訪問。」

伊格內修斯指出，儘管川普曾威脅在選後恢復軍事行動，國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)也為局勢升溫做好準備，但政府的伊朗外交事務仍由副總統范斯主導。范斯上月曾致函伊朗強硬派安全首長雷札伊(Mohsen Rezaei)釋出善意。范斯在期中選舉後發文直言，「我們敗選的原因就是戰爭」。

川普透過中國施壓伊朗朗的策略並非臨時起意。川普今年9月在華盛頓會見中國國家主席習近平時，就曾開口請他在伊朗問題上幫忙。

知情官員透露，習近平當時私下表示，同意伊朗絕對不該擁有核武。這項議題預計將在11月18日的深圳高峰會上再度浮上檯面，屆時俄羅斯總統普丁也將出席。