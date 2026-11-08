美俄烏下周重啟終戰談判 川普期中選舉慘輸 普亭盤算生變？

美國總統川普（左）近來宣布多項舉措有利於俄羅斯總統普亭（右），且稱烏克蘭總統澤倫斯基（中）是和平的阻礙。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 美俄烏將於阿布達比重啟和平談判，選後美國政治版圖變化雖可能加大援烏與制俄壓力，但川普未必因此收斂，外交走向仍充滿變數。

美聯社報導，美國、俄羅斯 與烏克蘭預計10日至11日在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比舉行新一輪會談，討論結束俄烏戰爭。隨著共和黨在期中選舉慘敗、民主黨將於明年1月掌控美國國會，部分分析認為，川普 可能面臨加強援烏、對俄施壓的壓力，普亭 達成有利協議的機會逐漸縮小。不過，也有專家示警，國會制衡外交政策的能力有限，不再需要顧慮選舉的川普，反而可能更加強硬。

克里姆林宮發言人佩斯科夫表示：「目前已有一定基礎，新一輪三方談判很快就會舉行。」至於美國新國會是否將挑戰川普對俄烏的立場，佩斯科夫稱這是美國的內政。

民主黨勝選後，美國國會可能增加援烏、加強制裁俄羅斯，甚至以足以推翻總統否決的票數通過相關措施。俄羅斯前總統麥維德夫預測，川普向烏克蘭施壓的意願將降低，因為「他不需要與民主黨多添衝突」。

澤倫斯基表示，民主黨支持烏克蘭的態度明確，選後可能增加美國援助，並加快交付愛國者攔截飛彈。普亭前講稿撰稿人、政治分析人士加利亞莫夫（Abbas Gallyamov）則認為，普亭以為時間站在自己這邊，錯失及早達成協議的機會，如今「這扇窗正開始關閉」。

不過，大西洋理事會歐洲中心資深主任弗列克（Jorn Fleck）提醒，即使民主黨掌控兩院，考量總統的憲法權力與川普挑戰權力界限的作風，仍難以實質限制其外交政策。無須再面對選舉的川普，反而可能加速推動交易，鞏固歷史定位。

俄羅斯國會上議院副議長科薩契夫（Konstantin Kosachev）也認為，基輔若期待川普選後更願意接受烏方要求，恐怕誤判。他說，川普「不需要再顧慮即將到來的選舉，將更加堅決」，並稱烏克蘭與歐洲盟友押注民主黨，等於站在川普政敵一方，未來兩年恐面對更強硬的川普。

愛沙尼亞外長查赫克納（Margus Tsahkna）則指出，川普仍有能力主導外交與安全政策，外界應預期其政策持續具有「不可預測性」。

川普近月多項舉措被認為有利莫斯科，包括與俄羅斯達成柴油進口協議、要求烏克蘭停止攻擊俄國煉油廠，以及暫緩實施對俄新制裁。他也曾稱澤倫斯基是和平的阻礙，認為普亭更願意達成協議，引發烏克蘭與歐洲盟友不安。