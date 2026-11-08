川普打伊朗陷兩難 顧問想戰 盟友喊停

AI摘要 文章摘要整理： 川普在期中選後面臨是否重啟伊朗戰爭的抉擇，軍方與鷹派想打，魯比歐、貝森特及卡達等盟友則主張外交與降溫。

選民在期中選舉表達對伊朗 戰爭的不滿，選後連副總統范斯 都在社群媒體上質疑這場戰爭是否值得。川普 總統的顧問和外國盟友分為兩派，影響他是否結束或重啟伊朗戰爭。

華爾街日報報導，美國官員表示國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)、中央司令部指揮官古柏(Brad Cooper)，在最近幾次軍事簡報上支持恢復大規模作戰行動。另位知情人士透露，自選舉日以來幾位外部的鷹派顧問致電川普，力陳「迫使伊朗放棄核計畫」將是他的政治遺產，政治犧牲是值得的。國務卿魯比歐(Marco Rubio)、財長貝森特(Scott Bessent)則主張加強制裁，繼續封鎖伊朗貿易。與此同時，以色列總理內唐亞胡仍在推動再次發動空襲。

另一方面，官員透露范斯此前曾告訴川普，他打算將敗選歸咎於這場戰爭。白宮特使威科夫(Steve Witkoff)也尋求川普繼續以外交努力結束戰爭、重新開放荷莫茲海峽。其他外部顧問亦致電川普傳達希望結束戰爭的訊息。

卡達官員6日表示正努力阻止美國的新一輪軍事行動，並彌合雙方之間的分歧，卡達總理穆罕默德(Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Than)在英國牛津的一次活動上表示卡達調解員正在努力避免該地區局勢再次升級。穆罕默德6日與川普通了電話，海灣地區官員表示有跡象表明雙方都在尋求緩和局勢的途徑。

知情人士稱，海灣各國外長一直在努力安排與川普通話或在華府舉行高級別會面，以爭取達成協議。正在討論的協議將把初步會談的期限從60天(即6月份諒解備忘錄的期限)縮短至兩天，盡速進入核談判階段，這或許能讓川普體面地結束戰爭，但目前尚不清楚伊朗是否會接受這樣的協議。

官員告訴川普是戰是和都有風險。伊朗威脅若再遭攻擊，將把報復範圍擴大到中東以外；但如果川普釋出撤軍訊號，伊朗可能會在談判中爭取更大的讓步，或是著手控制荷莫茲海峽。

官員透露自計票結果公布以來，川普的態度一直在搖擺不定，有時對選舉結果不屑一顧，有時又顯露懊悔，至今仍未明確表態將採取何種行動。川普5日對記者說：「現在我們將做出決定。可能的話我寧願不摧毀伊朗的其他部分，但也許我不得不這麼做。你們很快就會知道了。」