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期中選後對伊朗是戰是和？美媒：范斯深度參與談判力促停火

編譯周辰陽／即時報導
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美國副總統范斯。（美聯社）
美國副總統范斯。（美聯社）

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文章摘要整理：

美媒披露，范斯近2周主導美伊間接談判，盼促成新停火並重啟核協議；川普暫准外交續行，但美軍也維持隨時可再動武的準備。

Axios 6日報導，美國副總統范斯4日表示，美國與伊朗的戰爭是共和黨在本周期中選舉慘敗的主因。2名知情人士透露，范斯過去2周親自參與美伊間接談判，目標是達成新的停火協議，並恢復核談判。

美國總統川普6日被記者問及想對伊朗傳達什麼訊息時表示：「我們正在跟他們談。」美國官員與區域消息人士則表示，川普目前願意讓外交努力持續，看看能否達成協議。不過，若川普改變心意，下令恢復空襲，美軍已準備好在短時間內發動攻擊。

范斯2周前致函伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）親信之一、最高國家安全委員會秘書長雷札伊（Mohsen Rezaei），提議恢復直接談判。伊朗官員表示，范斯的信函為重啟談判創造正面動能。范斯深度參與談判，顯示他正親自設法讓美國脫離這場衝突，也讓最新一輪間接談判提升至川普政府最高層級。

直接知情人士透露，范斯幾乎每天都與卡達總理穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani）、巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾元帥（Asim Munir）及其他調停人聯繫，討論美伊談判。白宮特使威科夫（Steve Witkoff）及川普的顧問兼女婿庫許納（Jared Kushner）也參與其中。

消息人士表示，范斯與卡達、巴基斯坦調停人一直在討論未來幾天安排美伊舉行工作層級技術會議的可能性，但會議尚未舉行。參與調停工作的消息人士表示，談判已有進展，但速度非常緩慢。范斯辦公室拒絕評論。

卡達總理穆罕默德6日晚間表示，過去幾周「一直與美國政府內真心希望找到方法控制局勢、緩和緊張情勢的同僚合作。多虧他們，以及德黑蘭一些明智的聲音，我們才得以防止局勢失控。」他說，卡達與川普政府的磋商在期中選舉後仍持續，但「因為他們還有其他事情要處理」，不如選前幾天積極。

穆罕默德表示，美方尋求外交解決方案的意願「依然存在」，並強調雙方仍有可能達成協議。不過，川普證實，荷莫茲海峽格什姆島（Qeshm Island）上一座防空飛彈發射器6日朝美軍戰機發射飛彈後，美軍對其發動攻擊。

精華 FAQ

  • 報導指出，范斯近2周親自深度參與美伊間接談判，並透過致函與聯繫多方調停人，推動恢復直接對話，目標是促成新停火並重啟核談。

  • 川普表示美國「正在跟他們談」，目前願意讓外交努力繼續觀察是否能達成協議；但若他改變心意，美軍也已準備好在短時間內恢復空襲。

  • 卡達總理表示，卡達一直與美國官員和德黑蘭內部支持降溫的力量合作，並與巴基斯坦等調停方討論技術會議安排；雖已有進展，但速度仍然很慢。

伊朗 范斯 川普

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