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川普只見俄特使不見烏方 預告「又大又美協議」可能涵蓋全歐洲

編譯周辰陽／即時報導
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美國總統川普5日在白宮橢圓辦公室簽署行政命令。(歐新社)
美國總統川普5日在白宮橢圓辦公室簽署行政命令。(歐新社)

AI摘要

文章摘要整理：

川普稱美俄即將達成一項可能涵蓋整個歐洲的重大協議，並透露只與俄方特使私下會面，未見烏方代表，引發外界對其談判立場的關注。

川普總統5日表示，俄羅斯與美國即將達成一項「又大又美的協議」，內容不僅涉及烏克蘭，還可能涵蓋「整個歐洲」。他並透露，當天稍早在白宮會見俄羅斯首席和平談判代表，但沒有會見烏克蘭談判代表。這顯示即使共和黨在期中選舉中慘敗，川普仍持續參與結束俄烏戰爭的談判。

紐約時報與華盛頓郵報報導，川普在白宮橢圓形辦公室告訴記者，他當天稍早會見了一位「俄羅斯最高層人物」（the head person of Russia），顯然是指俄羅斯總統普亭特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）。德米崔耶夫與烏克蘭談判代表阿拉哈米亞（David Arakhamia）當天都來到白宮，慶祝雙方達成有限度停火並進行人道交換。兩人表示，這項安排由美國第一夫人梅蘭妮亞居中促成。不過，川普表示，只有德米崔耶夫獲安排與他私下會面。

川普說，他不能透露與德米崔耶夫談了什麼，但「將會達成一項協議」。他說：「這將是一項非常重大的協議，涉及的不只是烏克蘭，我甚至可以說，可能涵蓋整個歐洲。這將是一項又大又美的協議，每個人都會非常高興。」

川普5日被問及是否曾向普亭提起俄軍攻擊烏克蘭公寓、巴士及學校，造成平民傷亡的問題時，他表示有，並說：「我也會提到另一邊的情況，因為另一邊也有人被殺，很多人正在喪命。」他接著表示：「你知道，俄羅斯也有平民傷亡。」

儘管今年秋季圍繞烏克蘭展開的密集外交活動已進入第3個月，目前仍幾乎沒有跡象顯示，川普政府的努力能讓俄烏戰爭更接近結束。川普反而因過度迎合普亭、拒絕對俄羅斯施加更大壓力，受到民主黨人及部分共和黨人的廣泛批評。他5日的說法也可能引發基輔及歐洲各國警覺，因為川普似乎再次將烏克蘭代表排除在攸關自身未來的討論之外。德米崔耶夫則未立即證實曾與川普會面。

精華 FAQ

  • 他表示美俄即將達成一項「又大又美」的協議，不只涉及烏克蘭，還可能涵蓋整個歐洲，顯示談判範圍被他描述得相當廣泛。

  • 他說自己只與俄羅斯首席和平談判代表德米崔耶夫私下會面，沒有會見烏克蘭談判代表阿拉哈米亞，兩人雖都到白宮，但待遇明顯不同。

  • 因為川普再次把烏克蘭代表排除在關鍵討論外，且言論被解讀為偏向普亭，外界擔心美方談判可能犧牲烏克蘭及歐洲利益。

川普 普亭 俄羅斯

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