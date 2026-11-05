選舉慘敗後川普兩線推和談 稱俄烏將有「大協議」、伊朗核談判露曙光

川普總統稱俄烏將有「大協議」；伊朗也傳出正評估核計畫具體提案。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 共和黨選舉失利後，川普政府加速推動伊朗核談判與俄烏和平斡旋，卡達與美方密集穿梭協調，雙線外交均出現進展訊號。

共和黨在美國期中選舉慘敗後，川普 政府持續推進伊朗 與俄烏兩條外交戰線。紐約時報報導，伊朗正評估調停方提出的核計畫具體方案，為停滯的和談帶來突破契機；川普則透露他已會晤俄羅斯 高層官員，宣稱未來的烏克蘭和平協議可能涵蓋整個歐洲。

五名了解談判情況的官員透露，伊朗在數周不願讓步後，已重新考慮核議題談判，正評估一套可能影響其核計畫未來的「具體提案」。官員未透露內容，伊朗外交部也尚未回應。

卡達過去一周密集斡旋，已在德黑蘭參與兩輪會談，並在首都杜哈主持第三輪磋商。另有兩名官員表示，卡達近期也曾在亞美尼亞與伊朗官員會談，希望避免戰事再度全面升級。

副總統范斯是支持卡達斡旋的關鍵人物。他上月致函伊朗最高國家安全委員會首長雷扎伊（Mohsen Rezaei），提議直接舉行和平談判，議題也包括伊朗核計畫。

范斯在美國與以色列2月底聯手轟炸伊朗前就曾警告川普，全面開戰恐造成區域混亂與大量傷亡。本周一，他表示與伊朗的交涉已有進展，並稱他與川普都對透過談判達成協議的前景感到樂觀，但也強調川普仍有軍事與非軍事選項。

俄烏方面，川普5日在白宮表示，當天稍早已與一名俄羅斯高層官員會面，並宣稱將達成一項不只涉及烏克蘭的重大協議。他未透露詳細內容，僅表示協議可能涵蓋整個歐洲。

川普所指的官員，應是俄羅斯總統普亭的特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）。德米崔耶夫當天應第一夫人梅蘭妮亞邀請，與俄烏官員赴白宮，討論近期為撤離俄占烏克蘭城鎮奧列什基居民而促成的停火。川普表示，他只見了俄方特使，未與烏方官員會面；德米崔耶夫尚未證實這場會晤。

儘管這波俄烏外交斡旋已進入第三個月，戰爭仍未見明顯接近結束。民主黨與部分共和黨人士批評川普過度遷就普亭，未向俄羅斯施加更多壓力。川普5日被問及俄軍攻擊烏克蘭平民時，則稱烏克蘭也有責任，表示另一方同樣在殺人。

美國、烏克蘭與俄羅斯官員預定下周在阿拉伯聯合大公國舉行和平會談。參與斡旋的川普女婿庫許納5日表示，美方當天稍早已在布魯塞爾與歐洲及烏克蘭官員討論烏克蘭安全保障，以及更廣泛的歐洲安全架構，目標是透過各方同意的具體安排，處理彼此的安全疑慮，降低未來衝突風險。

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