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藍潮後川普怎麼走？關稅不退、外交求突破 六大動向一次看

編譯劉忠勇／綜合外電
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川普政府在去年12月核准創紀錄的對台軍售後，目前仍暫緩推進另一筆140億美元軍售...
川普政府在去年12月核准創紀錄的對台軍售後，目前仍暫緩推進另一筆140億美元軍售案，後續進度值得留意。圖為期中選舉後川普在白宮宴會廳工程現場接受媒體訪問。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：民主黨重掌國會後，川普內政受阻，可能轉向外交爭取政績。
  • 重點二：關稅仍是川普工具，未來恐改採對特定國家與產品加徵。
  • 重點三：對台與對中政策將受美中談判、軍售進度及國會制衡影響。

期中選舉掀起民主黨「藍潮」，川普未來兩年內政施政受阻，可能把更多心力轉向外交和貿易，爭取政績。關稅仍是他不願放手的工具，伊朗戰爭則讓他面臨降低物價和維持施壓的兩難。從美中談判到台灣軍售，接下來要看他如何運用手中權力，以及新國會能制衡多少。以下整理六大觀察重點：

一、內政受阻 可能轉向外交爭取政績

民主黨重掌國會兩院後，川普推動重大法案將更困難，但在外交和國安領域，仍有較大的施政空間。彭博分析指出，歷任總統在任期下半場、失去國會支持後，往往更積極尋求外交突破，川普也可能藉重大談判、國際協議或軍事行動，留下政績。

當前的議題包括伊朗戰爭、烏克蘭和平談判，以及和俄國總統普丁、大陸國家主席習近平的會面安排。不過，轉向外交不代表必然收斂；他可能尋求協議，也可能加強施壓，甚至在明年1月新國會就任前加快行動。

二、伊朗戰爭拖累選情 談判和軍事施壓仍可能交替

伊朗戰爭推高能源價格、加重生活負擔，成為共和黨敗選的重要原因。副總統范斯選後直言：「我們輸掉選舉的原因就是戰爭。」川普若能促成停戰，將有助減輕國內壓力，也能宣揚外交成果。

但他仍未排除再次攻擊伊朗。川普接受福斯新聞訪問，被問到是否計劃進一步攻擊時說，若伊朗「不守規矩」，他就會動手。他近日一面強調談判進展，一面保留動武威脅，後續未必只朝一個方向走。

國會則可透過國防預算施壓。川普提出的2027會計年度1.5兆美元國防預算，比前一年增加44%，連共和黨內都有人質疑。民主黨接掌國會後，全面恢復戰事和補充彈藥所需經費，可能更難取得支持。

三、關稅不會因敗選退場 可能改為針對特定國家或產品加徵關稅

關稅不只是川普的貿易政策，也是外交施壓和報復的工具。即使民主黨掌握兩院，要大幅改寫關稅政策，仍須面對參院議事門檻和總統否決權。

外交關係協會資深研究員林賽（James Lindsay）認為，限制關稅權力的法案，正是川普最可能反對的立法。一般法案在參院通常須取得60票才能終結冗長辯論；若遭總統否決，則須兩院各有三分之二票數才能推翻，民主黨的席次仍不足以跨過這些門檻。

法院裁決、生活成本和供應鏈，也會限制川普加碼。最高法院今年2月判定其全球關稅無效後，政府仍誓言重建關稅收入，並運用《1974年貿易法》301條款等工具。分析人士預期，關稅將繼續存在，但可能更集中於特定國家和產品。

四、加拿大、墨西哥可能先見到局部妥協

關稅造成的物價和政治壓力，可能促使川普先調整對鄰國的做法。加拿大總理卡尼表示，美方近日談判時提出更多讓步，要求也有所減少，儘管雙方仍有障礙待解。

川普今夏對約200億美元加拿大貨品加徵50%關稅，引發雙方報復，也成為部分邊境州的選舉議題。有分析人士因此預期，這批關稅可能撤除。

但局部讓步不等於全面重談貿易架構。川普決定不續延第一任期談成的美墨加貿易協定後，三國關係仍有變數。歐亞集團分析認為，美國分別和加拿大、墨西哥達成較小範圍的雙邊協議，可能比重新談妥三國協定更有機會。

五、對中關係未必轉硬 國會壓力卻可能增加

川普敗選，不代表他必然對大陸加壓。彭博報導，美中經歷貿易衝突後，已暫時穩住關係，北京受訪人士預期，雙方仍有維持穩定的需要。大陸外交部也將期中選舉稱為美國內政，並強調落實兩國元首共識。

但這是中方的期待，後續仍須看實際談判。美國國會已有法案要求收緊晶片和設備出口管制，川普在部分議題上，反而成為約束對中強硬派的力量。

民主黨掌握國會後，美中關係可能同時出現兩股力量：白宮尋求協議，國會要求加強限制。川普雖仍能和習近平談判，但對國會的影響力下降，部分對北京的承諾也可能更難兌現。

六、台灣要看軍售進度和美中談判 不能只看選舉輸贏

對台灣而言，重點在於川普如何處理美中關係，以及國會會在哪些議題上介入。彭博報導，川普政府在去年12月核准創紀錄的對台軍售後，目前仍暫緩推進另一筆140億美元軍售案，後續進度值得留意。

晶片出口管制也是觀察重點。國會若要求對中國採取更嚴格限制，可能和白宮維持貿易休兵、爭取談判成果的考量形成拉扯。

因此，民主黨重掌國會，不能直接推論川普對台或對中政策將如何改變。接下來須看軍售案是否推進、出口管制如何調整，以及美中談判究竟達成哪些安排、能否落實。

精華 FAQ

  • 文章指出，川普在內政法案上將更難推動，因此可能把更多力氣轉向外交與國安，透過談判、國際協議或軍事行動尋求可見政績。

  • 因為關稅同時是川普的貿易、施壓與報復工具，且民主黨在參院與推翻否決上都不易跨過門檻，較可能看到的是針對特定國家或產品的關稅調整。

  • 台灣重點要看對台軍售是否推進、晶片與出口管制如何調整，以及美中談判結果。因為選舉結果本身不等於對台或對中政策會立即改變。

川普 關稅 伊朗

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