我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看

期中選舉／倒戈沒影響 密西根州民主黨薩伊德「自行宣布當選」

選前最後一搏？川普突「喊停」對以色列40億金援

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統（右）在期中選舉前突然宣布不再金援以色列，但仍會賣給以色列武器。左為以色...
川普總統（右）在期中選舉前突然宣布不再金援以色列，但仍會賣給以色列武器。左為以色列總理內唐亞胡。（美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

川普在期中選舉日受訪時表示，美國對以色列的40億金援今年底將停止，並稱以色列可改為自行購買武器，此舉也被他視為政治上的有利操作。

期中選舉投票日當天，川普總統3日上午接受福斯新聞網「福斯與朋友」(Fox & Friends)節目電話專訪時說，美國對以色列的40億金援計畫今年底將停止，但以色列仍可自行向美國購買武器。川普表示，停止金援的構想是以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)提出，理由是以色列是「非常繁榮的國家」，不再需要援助，而且對美國來說這是一筆沉重的支出。

●川普：以色列非常繁榮 他們不需要這筆錢

川普在訪問中重申2024年競選承諾：避免無償的對外援助、削減政府開支。

川普表示，美國對以色列的40億援助計畫涵蓋經費與物資，包括軍事援助、現金以及條件交換(barter)。他表示，跟內唐亞胡討論結束援助已有數年，這個構想是內唐亞胡主動提出。

川普說：「他們不需要這筆錢。」他表示：「以色列是我們的第一目標。我們給他們的援助比別人更多，但他們已經不需要了。」川普指出：「以色列是一個非常繁榮的國家。」

川普受訪時說，援助以色列的計畫已經成為政治攻擊目標，這點內唐亞胡也很清楚。川普將此決定描述為政治考量，他認為終止援助將使民主黨和其他以色列批評者失去一個政治論點。

「我們為什麼要承受像(密西根州民主黨參議員候選人)薩伊德(Abdul El-Sayed)這樣的瘋子的攻擊？以色列根本不需要援助。」川普說，「但這成為糟糕的話題，左派利用這40億元的援助……來表達不公。這太容易成為攻擊目標了。」

過去曾經支持川普的極右翼保守派，對於美國支持以色列也紛紛提出異議，前任福斯主播卡爾森(Tucker Carlson)等保守派名嘴公開質疑美國與以色列關係的價值。

根據現行美以安全協議，美國每年為以色列提供大約38億元援助，直到2028年為止。

內唐亞胡先前曾經表示，希望逐步減少以色列對美國軍事援助的依賴。不過，協議協議何時進行任何變更、條款細節為何，雙方均未公布。

川普受訪時說，未來以色列還是可以向美國購買武器，「他們想買什麼都可以」。

美聯社報導，川普若希望透過宣布這項消息做為期中選舉拉票最後一搏，效果恐怕不多。

川普第一任期主管中東事務的助理國務卿、現任「華盛頓近東政策研究所」(Washington Institute for Near East Policy)研究員沈克(David Schenker)說，這將不會改變共和黨選民意向或民主黨選民立場。

精華 FAQ

  • 他表示美國對以色列的40億金援計畫將在今年底停止，但以色列未來仍可向美國購買武器。川普並稱這項構想早由內唐亞胡提出。

  • 川普說以色列已是非常繁榮的國家，不再需要這筆錢，對美國而言也是沉重支出。他同時重申自己要削減政府開支、避免無償對外援助的競選承諾。

  • 美聯社引述分析指出，川普若想藉此作為選前最後一搏，效果可能有限。研究人士認為，這不太會改變共和黨選民或民主黨選民的既有立場。

以色列 川普 內唐亞胡

上一則

紐時社論：美國人民否定川普 選票與制度守住民主

下一則

民主黨大勝 參眾院全拿 藍色浪潮變海嘯

延伸閱讀

川普：美國金援以色列40億計畫今年底將停止

川普：美國金援以色列40億計畫今年底將停止
以色列大選 艾森科特籲團結、內唐亞胡獲川普支持

以色列大選 艾森科特籲團結、內唐亞胡獲川普支持
期中選舉民主黨若勝出 川普外交政策可能出現4大轉變

期中選舉民主黨若勝出 川普外交政策可能出現4大轉變
以色列陷選後僵局 傳華府不滿結果 還想踢走2極右翼部長

以色列陷選後僵局 傳華府不滿結果 還想踢走2極右翼部長

熱門新聞

期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看

2026-11-03 18:30
2025年5月22日晚間，輝達執行長黃仁勳在台北三六食府宴客，身穿粉黃色無袖洋裝的黃樂（Alice Huang）與黃仁勳搭肩說話。（聯合報系資料照）

與黃仁勳關係密切 中籍女高管疑是間諜 驚人履歷遭起底

2026-10-30 07:30
共和黨人已準備迎接一些以前難以想像的失敗。圖為川普總統今年9月出席德州共和黨大會。(歐新社)

川普鐵票倉褪色 共和黨人準備迎接敗選 「將非常慘烈」

2026-10-31 05:24
民主黨候選人瑪麗‧佩爾托拉（Mary Peltola）。（路透）

CNN：阿拉斯加州民主黨人為川普送上政治大禮

2026-10-29 11:17
國防部參謀首長聯席會議主管戰略計畫和政策的西爾維亞遭國防部長赫塞斯解雇。 (美聯社)

川普計畫再打伊朗之際 防長解雇參謀首長聯席會議主管

2026-10-29 01:57
美國總統川普2日在華府。(美聯社)

期中選舉／共和黨大敗 川普鬆口：接受選舉結果 願與民主黨合作

2026-11-03 23:32

超人氣

更多 >
蔣友柏揭50歲失業內幕 昔日高材生敵不過AI 嘆：20歲決定人生下半場

蔣友柏揭50歲失業內幕 昔日高材生敵不過AI 嘆：20歲決定人生下半場
期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看

期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看
林青霞歡度72歲生日 紅衣配鑽石珠寶優雅依舊

林青霞歡度72歲生日 紅衣配鑽石珠寶優雅依舊
前副總理劉延東遺體今火化 習近平等赴八寶山送別

前副總理劉延東遺體今火化 習近平等赴八寶山送別
沃爾瑪司機送貨驚見50個可疑包裹後報案 6名亞裔嫌犯落網

沃爾瑪司機送貨驚見50個可疑包裹後報案 6名亞裔嫌犯落網