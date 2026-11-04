選前最後一搏？川普突「喊停」對以色列40億金援

川普總統（右）在期中選舉前突然宣布不再金援以色列，但仍會賣給以色列武器。左為以色列總理內唐亞胡。（美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 川普在期中選舉日受訪時表示，美國對以色列的40億金援今年底將停止，並稱以色列可改為自行購買武器，此舉也被他視為政治上的有利操作。

期中選舉投票日當天，川普 總統3日上午接受福斯新聞網「福斯與朋友」(Fox & Friends)節目電話專訪時說，美國對以色列 的40億金援計畫今年底將停止，但以色列仍可自行向美國購買武器。川普表示，停止金援的構想是以色列總理內唐亞胡 (Benjamin Netanyahu)提出，理由是以色列是「非常繁榮的國家」，不再需要援助，而且對美國來說這是一筆沉重的支出。

●川普：以色列非常繁榮 他們不需要這筆錢

川普在訪問中重申2024年競選承諾：避免無償的對外援助、削減政府開支。

川普表示，美國對以色列的40億援助計畫涵蓋經費與物資，包括軍事援助、現金以及條件交換(barter)。他表示，跟內唐亞胡討論結束援助已有數年，這個構想是內唐亞胡主動提出。

川普說：「他們不需要這筆錢。」他表示：「以色列是我們的第一目標。我們給他們的援助比別人更多，但他們已經不需要了。」川普指出：「以色列是一個非常繁榮的國家。」

川普受訪時說，援助以色列的計畫已經成為政治攻擊目標，這點內唐亞胡也很清楚。川普將此決定描述為政治考量，他認為終止援助將使民主黨和其他以色列批評者失去一個政治論點。

「我們為什麼要承受像(密西根州民主黨參議員候選人)薩伊德(Abdul El-Sayed)這樣的瘋子的攻擊？以色列根本不需要援助。」川普說，「但這成為糟糕的話題，左派利用這40億元的援助……來表達不公。這太容易成為攻擊目標了。」

過去曾經支持川普的極右翼保守派，對於美國支持以色列也紛紛提出異議，前任福斯主播卡爾森(Tucker Carlson)等保守派名嘴公開質疑美國與以色列關係的價值。

根據現行美以安全協議，美國每年為以色列提供大約38億元援助，直到2028年為止。

內唐亞胡先前曾經表示，希望逐步減少以色列對美國軍事援助的依賴。不過，協議協議何時進行任何變更、條款細節為何，雙方均未公布。

川普受訪時說，未來以色列還是可以向美國購買武器，「他們想買什麼都可以」。

美聯社報導，川普若希望透過宣布這項消息做為期中選舉拉票最後一搏，效果恐怕不多。

川普第一任期主管中東事務的助理國務卿、現任「華盛頓近東政策研究所」(Washington Institute for Near East Policy)研究員沈克(David Schenker)說，這將不會改變共和黨選民意向或民主黨選民立場。