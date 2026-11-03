川普選前受訪表明不急著再轟伊朗 美媒揭3套方案待定奪

美國總統川普2日在華府林肯紀念堂倒影池發表期中選舉前談話。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 川普在期中選舉前表示不急於對伊朗再動武，並同時保留外交、軍事與經濟施壓3種選項；卡達居中斡旋下，美伊談判也出現進展。

美國期中選舉一直被視為總統川普 決定是否大規模轟炸伊朗 、試圖藉此結束戰爭的關鍵轉折點。不過，川普在投票 前一天的2日接受Axios電話專訪時表示，「不急著」決定是否恢復對伊朗的軍事行動。

川普在專訪中表示：「無論如何，我們都會採取行動，但不急於一時。我們已經在經濟上重創他們。他們沒有錢、沒有汽油，人民也愈來愈受不了這種情況。」

至少目前看來，川普仍將採取外交與軍事雙軌並行的策略，一方面為談判破局後重新開戰做準備，另一方面讓談判持續進行，但也清楚達成協議的前景仍有變數。他指出，「我們正在與他們談判，進展還不錯」，但問題是德黑蘭「一直想拖著我們走。伊朗方面的急迫感比你想像中還要低，但他們現在比以往任何時候都更想達成協議。」

區域消息人士透露，卡達調停人員已起草協議草案，提出為期3天、依序實施的互信措施，促使美伊恢復直接談判。卡達調停人員薩瓦迪（Ali al-Thawadi）2日前往德黑蘭，繼續磋商協議草案。一名知情外交官表示，卡達調停人員正等待美伊雙方回覆，談判也逐漸取得進展。

川普在專訪結束數小時後於真實社群發文表示：「油價正像石頭一樣暴跌，每桶下跌將近10美元，創下紀錄，因為人們認為不會與伊朗開戰。伊朗希望盡快達成和解。這是有可能發生的！」

伊朗文職領導層2日也對達成協議的前景表達樂觀態度。總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）表示，最高領袖哈米尼（Mojtaba Khamenei）已「賦予政府一定權限」，嘗試透過外交途徑達成協議。

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）則表示，雙方外交接觸「已變得非常密集」。他說，卡達與巴基斯坦正積極居中調停，德黑蘭已提出條件與方案，一切取決於華府「在政治上是否理性」。如果美方選擇真正的外交途徑，伊朗願意接觸，但若美方企圖欺騙或採取軍事行動，將面臨比過去更痛苦、嚴厲的反擊。

阿拉奇指出，如果美國接受德黑蘭提出的重新開放荷莫茲海峽條件，「談判就會恢復」，否則現狀將持續下去，伊朗不會屈服。

Axios同時報導，川普正考慮3種行動方案，背後各有不同陣營支持。第一種是達成協議，副總統范斯與白宮特使威科夫（Steve Witkoff）正敦促川普朝此方向邁進，因為重新開戰未必能讓局勢好轉。消息人士表示，多數波灣國家支持這項立場，也已向川普表達相同意見。

第二種是重返戰場，以色列總理內唐亞胡與美國國防部長赫塞斯都希望恢復軍事行動。他們主張，伊朗不值得信任，既不能相信伊朗會達成協議，更不能相信伊朗會遵守協議，因此川普應透過軍事手段完成任務。

第三種則是極限經濟施壓。消息人士表示，美國財政部長貝森特、中央情報局（CIA）局長拉特克利夫（John Ratcliffe）及國務卿魯比歐都建議川普維持「不開戰、不達成協議」的現狀，持續對伊朗施加經濟壓力。一名直接知情人士透露，拉特克利夫告訴川普，長期經濟壓力將迫使伊朗作出更多讓步，或加劇國內動盪，促使民眾起而反抗。CIA拒絕評論。