油價暴跌逾7% 伊朗為和平談判開綠燈 川普嘴型吐露選後「不開戰」

國際油價周一暴跌逾7%，因美國與伊朗相繼釋出願意展開和平談判的訊號。圖為伊朗革命衛隊一名成員在伊朗德黑蘭塔傑里什廣場（Tajrish Square）一處供一般民眾參加的軍事訓練中心。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 美伊相繼釋出和平談判訊號，帶動布蘭特與WTI原油周一重挫逾7%，市場對戰爭風險降溫，但分析師仍提醒局勢可能再度反轉。

國際油價 周一（2日）暴跌逾7%，為三個多月來最大單日跌幅，因美國與伊朗 相繼釋出願意展開和平談判的訊號。伊朗總統表示，最高領袖已授予政府更大的權限推動和平談判；美國總統川普 也暗示，談判已取得進展，這令市場燃起戰爭可望落幕的希望。

布蘭特原油1月期貨2日收盤大跌8.66美元，跌幅7.63%，結算價報每桶104.77美元，盤中一度下探至103.28美元。

西德州中級原油（WTI）12月期貨下跌7.66美元，跌幅7.36%，報每桶96.46美元，盤中低見95.15美元。

伊朗最高領袖授予政府更大權限 德黑蘭外交斡旋迎轉機

伊朗總統裴澤斯基安周一表示，最高領袖已授予政府更大的權限，以推動和平談判。

這番談話釋出外交斡旋可能出現突破進展的訊號。隨著外界日益擔憂美國與以色列可能再次對伊朗發動攻擊，這番說法也為局勢帶來一線轉機。

伊朗官方媒體伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）周一引述裴澤斯基安的談話：「我們正努力透過對話解決問題，在這方面，最高領袖也已授予政府某些權限。」

不過，伊朗總統並未說明最高領袖穆吉塔巴授予政府的新權限究竟有多大，也未透露這是否意味著伊朗在與美國進行間接談判時，將對原有的談判底線做出更大幅度的調整。

儘管如此，投資人仍將這番談話解讀為正面訊號，認為德黑蘭與華盛頓有望透過外交途徑，避免新一輪軍事衝突。

目前，伊朗談判代表與卡達的調解人員已舉行了數日會談。周一晚間，卡達調解人員前往德黑蘭，與伊朗外交部長阿拉奇就一項潛在的美伊協議舉行會談。

川普暗示談判有進展 透露期中選後不發動軍事打擊

川普周一稍晚表示，美國仍對談判持開放態度，並暗示雙方已取得進展。

他在華盛頓發表期中選舉前的最後一場談話時，向記者表示：「他們想達成協議，而且這件事有可能實現。」他還說，油價之所以回落，是因為「看起來事情正朝著非常好的方向發展」，而且「大家已經知道這件事」。

幾分鐘後，當一名記者大聲詢問，川普是否會在周二期中選舉結束後恢復對伊朗的軍事打擊時，川普隨即以嘴型回答：「不會。」

川普一再表示，無論如何都要解決伊朗衝突，期間偶爾揚言將在美國期中選舉後恢復軍事打擊。整場戰爭期間，川普多次威脅發動新一輪攻擊或升高軍事行動，同時也不斷宣稱外交談判有所進展，但始終未見實質突破。

川普過去多次針對伊朗戰爭發表的談話，都曾牽動國際油價走勢。燃料價格居高不下，已成為共和黨在周二登場的期中選舉前的一大政治包袱。

市場樂觀中帶疑慮！分析師提醒防範波動

Raymond James分析師莫爾洽諾夫表示，美伊談判出現進展跡象，帶動油價下跌。不過他指出，鑒於過去幾個月市場曾多次看到希望最終卻落空，保持懷疑是有理由的。

哥倫比亞大學國際與公共事務學院資深研究學者凱倫．楊（Karen Young）表示：「考量目前緊張局勢如此嚴峻，油價卻出現周一這樣的跌幅，實在不太合理。」

她指出：「然而，新聞事件的發展確實正在牽動市場走勢，這也意味著，如果美國與以色列進一步對伊朗發動實質軍事攻擊，油價可能再度大幅飆升。」