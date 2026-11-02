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期中選舉前夕 川普否認選後攻擊伊朗、稱可能達協議

中央社／華盛頓2日專電
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川普2日在華府林肯紀念堂倒影池發表選前最後演說。（歐新社）
川普2日在華府林肯紀念堂倒影池發表選前最後演說。（歐新社）

AI摘要

文章摘要整理：

川普在期中選舉前夕強調美國對伊朗占優勢，稱對方可能尋求協議，並否認選後會恢復攻擊伊朗，市場則因和談希望升溫而推動油價重挫。

期中選舉前夕，美國總統川普今天在華府發表演說提及美伊戰爭表示，美國正占上風，伊朗防空能力與飛彈產能大幅下降，他們想達成協議，「這有可能發生」。另外，川普也否認將在選後恢復攻擊伊朗。

美國期中選舉將於11月3日登場，被視為川普（Donald Trump）2.0執政期中考，選舉結果將決定國會由哪個政黨主導。

川普所屬的共和黨正力拚保住參、眾兩院多數席次，然而，他今年2月對伊朗發動戰爭以來，一路飆升的燃料成本，已成為共和黨人在這次選舉的一大政治包袱。

川普今天在華府林肯紀念堂（Lincoln Memorial）倒影池（Reflecting Pool）發表選前最後演說時提及，美國在對抗伊朗方面正占上風，伊朗的防空能力與飛彈產能大幅下降，飛彈製造能力也大不如前。

他指稱，伊朗想要達成協議，「這有可能發生」，但未提供更多細節。

川普強調，美國不會允許讓伊朗擁有核武，「他們明白這點」。

根據白宮媒體團提供資訊，川普在演說結束後被媒體問及，他是否將在選後恢復攻擊伊朗，川普回說「不會」。

此外，伊朗通訊社（IRNA）稍早報導，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）今天表示，最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）已賦予政府在與美國談判中的若干權限，尋求結束中東戰爭。

外電報導，隨著美國和伊朗可能重啟談判來結束中東衝突的希望再起，國際油價今天跌勢應聲擴大，跌幅超過7%。

從2月底中東戰爭爆發以來，伊朗一直聲稱對荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）擁有控制權，該海峽是全球重要的能源運輸通道。

伊朗經常攻擊未經其許可、試圖穿越海峽的船隻，美國則持續對伊朗港口實施海上封鎖。

精華 FAQ

  • 川普表示，美國目前在對抗伊朗方面正占上風，並稱伊朗的防空能力與飛彈產能已明顯下降，暗示美方在衝突中取得優勢。

  • 川普指出，伊朗想要達成協議，而且「這有可能發生」，但他沒有進一步說明協議內容或談判條件，只強調美國不會讓伊朗擁有核武。

  • 報導指出，外界期待美伊可能重啟談判以結束中東衝突，帶動國際油價跌勢擴大，單日跌幅超過7%，反映市場對局勢緩和的預期。

伊朗 川普 期中選舉

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