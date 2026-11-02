我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國動作頻頻 1個月擴管數十種技術出口 備戰與西方大鬥爭

從起司蛋糕工廠到候選人的屁股 期中選舉話題一籮筐

美以熱線 內唐亞胡促美選後立即攻伊朗 川普表態下一步

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普1日在堪薩斯州出席造勢活動。（美聯社）
美國總統川普1日在堪薩斯州出席造勢活動。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

Axios披露內唐亞胡與川普通話時敦促美方選後即攻伊朗，但川普仍傾向先續談判；同時卡達正斡旋重啟美伊對話，伊朗則要求美方先作出回應。

新聞網站Axios 1日引述一名以色列及一名美國消息人士報導，以色列總理內唐亞胡與美國總統川普10月31日通話，討論美伊談判進展及盡快恢復作戰的時機，內唐亞胡敦促美方在3日期中選舉結束後立即攻擊伊朗，但川普坦率表態目前仍希望讓談判繼續進行。以方消息人士形容通話氣氛「強硬」，美方則稱雙方對話「直接」。

消息人士指出，內唐亞胡對川普繼續等待談判結果的策略感到憂慮。白宮與以色列總理辦公室拒絕置評。

川普目前採取雙軌策略，一方面爭取達成重啟和談的協議，同時也為期中選舉後可能恢復大規模作戰行動做準備，如同2025年6月「午夜之槌行動」及今年2月「史詩怒火行動」之前。

美國副總統范斯上周致函伊朗最高國家安全委員會（Supreme National Security Council）秘書長雷札伊（Mohsen Rezaei），討論重啟談判的可能性，這是美方數月來對伊朗層級最高的接觸。

川普10月31日向記者表示，與伊朗的談判進展順利，自己並不太急。不過，他也質疑伊朗的可信度，指伊朗雖然想達成協議，卻不太可靠，稱「他們達成協議後又反悔」。

與此同時，川普表示，美國仍須處理伊朗境內一、兩處核設施，並點名建於山體內的疑似核設施鎬山（Pickaxe Mountain）。他說：「我們10分鐘內就能辦到。我們已經擬好計畫。你們可以看看鎬山，我們必須處理那裡。我們可以很快辦到。」

卡達斡旋人員11月1日連續第3天與伊朗官員會面，力求達成重啟美伊直接談判的協議。伊朗外交部長阿拉奇當天表示，目前尚未達成協議，能否取得共識，取決於美國是否回答伊朗提出的問題。

阿拉奇表示：「我們正為此竭盡全力，希望對方展現足夠理性，選擇外交途徑，而非其他道路。」

精華 FAQ

  • 雙方最大分歧在於是否立即對伊朗採取軍事行動。內唐亞胡主張在3日期中選舉結束後立刻動手，但川普表示仍希望先讓談判繼續，暫時不急於開打。

  • 報導指川普採取雙軌策略，一邊爭取重啟和談，一邊也為選後可能恢復大規模作戰預作準備；他同時聲稱談判進展順利，但又質疑伊朗不夠可靠。

  • 卡達斡旋人員已連續3天與伊朗官員會面，努力促成重啟美伊直接談判的協議；伊朗外交部長則表示目前尚未達成共識，關鍵在於美方是否回應伊朗提出的問題。

內唐亞胡 伊朗 川普

上一則

從起司蛋糕工廠到候選人的屁股 期中選舉話題一籮筐

下一則

伊戰拖累選情 川普抓替罪羊鎖定2大將 選後對伊選項曝光

延伸閱讀

重大軍事行動近了？美軍中東最高指揮官罕赴白宮 向川普簡報伊朗戰況

重大軍事行動近了？美軍中東最高指揮官罕赴白宮 向川普簡報伊朗戰況
共和黨期中選舉慘敗川普恐動武？卡達急斡旋12小時避免美伊再戰

共和黨期中選舉慘敗川普恐動武？卡達急斡旋12小時避免美伊再戰
川普深信最後一擊能逼伊朗談判 傳最快期中選舉隔天再開轟

川普深信最後一擊能逼伊朗談判 傳最快期中選舉隔天再開轟
WSJ曝范斯致信伊朗強硬派尋求和談 川普卻稱「送物資」

WSJ曝范斯致信伊朗強硬派尋求和談 川普卻稱「送物資」

熱門新聞

2025年5月22日晚間，輝達執行長黃仁勳在台北三六食府宴客，身穿粉黃色無袖洋裝的黃樂（Alice Huang）與黃仁勳搭肩說話。（聯合報系資料照）

與黃仁勳關係密切 中籍女高管疑是間諜 驚人履歷遭起底

2026-10-30 07:30
川普總統。(路透)

期中選舉民主黨若勝出 川普外交政策可能出現4大轉變

2026-10-25 16:26
共和黨人已準備迎接一些以前難以想像的失敗。圖為川普總統今年9月出席德州共和黨大會。(歐新社)

川普鐵票倉褪色 共和黨人準備迎接敗選 「將非常慘烈」

2026-10-31 05:24
民主黨候選人瑪麗‧佩爾托拉（Mary Peltola）。（路透）

CNN：阿拉斯加州民主黨人為川普送上政治大禮

2026-10-29 11:17
國防部參謀首長聯席會議主管戰略計畫和政策的西爾維亞遭國防部長赫塞斯解雇。 (美聯社)

川普計畫再打伊朗之際 防長解雇參謀首長聯席會議主管

2026-10-29 01:57
美國總統川普25日密西根州休倫港出席競選集會。（美聯社）

川普再提台灣偷走晶片...稱美國若有聰明總統 兩岸問題就不會存在

2026-10-26 08:10

超人氣

更多 >
華女搭境內航班遭ICE關近2月 靠這一步逆轉

華女搭境內航班遭ICE關近2月 靠這一步逆轉
女子攜帶25萬卡地亞珠寶入境 沒有如實申報 結果慘了

女子攜帶25萬卡地亞珠寶入境 沒有如實申報 結果慘了
賣650萬房子做慈善 要繳稅450萬 上海夫妻遺產處置卡住了

賣650萬房子做慈善 要繳稅450萬 上海夫妻遺產處置卡住了
她在Costco做7年 考取1證照後 從時薪14美元變年薪8萬

她在Costco做7年 考取1證照後 從時薪14美元變年薪8萬
捕獲野生胡歌 幼兒園「最帥爸爸」陪女兒拔河 穿家長背心零明星架子

捕獲野生胡歌 幼兒園「最帥爸爸」陪女兒拔河 穿家長背心零明星架子