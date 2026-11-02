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川普喊選後再打 伊朗怒懟：反擊範圍不設限

編譯盧思綸╱綜合報導
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伊朗首都德黑蘭街頭10月28日可見最高領袖穆吉塔巴肖像看板。(歐新社)
伊朗首都德黑蘭街頭10月28日可見最高領袖穆吉塔巴肖像看板。(歐新社)

AI摘要

文章摘要整理：

川普被報導可能在期中選舉後再攻擊伊朗，伊朗則公開強硬回應，稱若美以再犯將無地域限制反擊，並同時保留核談與外交接觸空間。

美國媒體MS NOW近日報導，稱川普總統考慮最快在期中選舉隔日對德黑蘭發動新一波大規模空襲，對此伊朗首度公開最高領袖穆吉塔巴會晤武裝部隊所有最高指揮官的消息，稱穆吉塔巴已下令，若美國與以色列再次發動攻擊，伊朗必須立即有效反擊，且攻擊範圍不受地域限制，務求達到最大嚇阻效果。

穆吉塔巴在美以2月28日空襲德黑蘭後受傷，至今8個月未曾公開露面，僅透過書面聲明對外傳達訊息。

根據聲明，穆吉塔巴向軍事指揮官表示：「如果敵人再次發動軍事或恐怖攻擊，屆時將由伊朗伊斯蘭共和國武裝部隊及伊朗人民決定，這些敵對行動何時結束，以及在什麼條件下結束。」

伊朗軍方1日警告，任何跟美國發生的新戰事可能會比先前衝突更為漫長，美國總統川普無法單方面決定戰事持續時間。

伊朗國營電視台1日報導，軍方發言人阿克拉米尼亞(Mohammad Akraminia)表示：「未來可能發生的戰事持續時間恐比先前衝突更漫長，而美國總統無法左右戰事結束之時間和條件。」

川普總統10月31日在佛州指稱，美方已摧毀伊朗大部分的軍事力量，但仍必須解決一、兩個目標，包括「鎬山」地下核設施。雙方仍在談判，川普表示，目前談判順利，「但大家都知道他們不太可靠」。川普還說，由於伊朗的軍力及核計畫已被重創，因此美國並不急於恢復攻擊伊朗；「我們已摧毀他們的核設施。我認為，我們還必須解決一到兩個地點，但我們十分鐘內就能將它們搞定」。

伊朗最高領袖穆吉塔巴穆吉塔巴對軍事領袖進一步下令更新軍方打擊目標清單，確保美國與以色列的各類有形及無形資產，都在伊朗武裝部隊的打擊範圍內。

儘管伊朗展現強硬立場，外交部長阿拉奇(Abbas Araghchi)在1日接受半島電視台訪問時表示，伊朗高層已仔細審閱和討論美國副總統范斯日前致伊朗最高國安委員會祕書雷札伊的信函。雷札伊也證實收到該信，但尚未回應。

阿拉奇指出，若能依照伊朗條件重新開放荷莫茲海峽，將有助於美伊展開直接談判。目前伊朗正研究調解方提出的核問題解決方案，而核計畫也是美國在談判中堅持的核心議題。

聯邦特勤局已在川普總統佛州海湖莊園內外架設「復仇者」防空飛彈系統，以防萬一。(...
聯邦特勤局已在川普總統佛州海湖莊園內外架設「復仇者」防空飛彈系統，以防萬一。(美聯社)

精華 FAQ

  • 美國媒體報導指出，川普考慮在期中選舉隔日對德黑蘭發動新一波大規模空襲，目標包括伊朗仍被視為關鍵的軍事與核設施。

  • 穆吉塔巴要求軍方更新打擊目標清單，若美國與以色列再次攻擊，伊朗必須立即有效反擊，且攻擊範圍不受地域限制，以追求最大嚇阻效果。

  • 伊朗外長阿拉奇表示，高層已審閱美國副總統范斯來信，若能依伊朗條件處理荷莫茲海峽與核問題，仍可能為美伊直接談判留下空間。

川普 以色列 伊朗

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