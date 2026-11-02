美以熱線談下輪伊戰 「氣氛緊張」
川普與內唐亞胡就美伊談判和可能的軍事行動通話，雙方對是否先談判或先動武立場緊張；同時卡達持續斡旋，伊朗則稱協議仍未成形。
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川普與內唐亞胡就美伊談判和可能的軍事行動通話，雙方對是否先談判或先動武立場緊張；同時卡達持續斡旋，伊朗則稱協議仍未成形。
據以色列與美國消息人士透露，川普總統10月31日與以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)就美伊談判現狀以及如何盡快恢復軍事行動進行坦誠通話。
網路媒體Axios報導，消息人士稱，內唐亞胡敦促川普在11月3日期中選舉後立即對伊朗發動打擊。但川普目前希望繼續進行談判，內唐亞胡對此策略表示擔憂。
以色列消息人士稱通話「氣氛緊張」(tough)，而美國消息人士則形容通話「直截了當」(direct)。白宮和以色列總理辦公室均拒絕置評。
如同他在2025年6月「午夜之鎚行動」(Operation Midnight Hammer)和2月「史詩怒火行動」(Operation Epic Fury)之前所做的那樣，川普正在採取雙管齊下的策略，即一方面試圖達成協議重啟和平談判，另一方面也在為期中選舉後可能恢復的大規模軍事行動做準備。
上周，副總統范斯(Vance)致函伊朗最高國家安全委員會祕書長雷札伊(Mohsen Rezaei)，探討重啟談判的可能性。這是幾個月來美國最高層級的對伊朗接觸。
川普10月31日告訴記者，與伊朗的談判「進展順利」，並表示他「並不著急」。
儘管伊朗方面希望達成協議，但總統表示，「他們不太可靠，達成協議後又反悔」。
同時，川普表示，美國仍需「處理」伊朗境內的核設施。
「我們可以在10分鐘內完成。我們已經制定了計畫。你可以看看鎬山(Pickaxe Mountain)。我們需要處理那裡。我們可以很快完成，」川普說，他指的是一個建在山體中的核設施。
華爾街日報(Wall Street Journal)率先報導川普與內唐亞胡的通話，但並未透露通話內容。
卡達調解員11月1日連續第3天與伊朗官員會面，試圖達成協議，重啟美伊直接談判。
外交部長阿拉奇(Abbas Araghchi)11月1日表示，目前尚未達成任何協議，並強調協議能否達成取決於美國是否回答伊朗提出的問題。
「我們正在為此做出一切努力，並希望對方能夠展現足夠的理性，選擇外交途徑而非其他途徑，」他說。
雙方主要分歧在於對伊朗的處置時機與方式。內唐亞胡希望在11月3日期中選舉後立刻打擊伊朗；川普則傾向先繼續談判，並為後續可能的軍事行動保留空間。 以色列消息人士形容通話氣氛「緊張」；美國消息人士則稱其為「直截了當」。白宮與以色列總理辦公室都沒有對這次通話內容作出評論。 卡達調解員已連續第3天與伊朗官員會面，嘗試重啟美伊直接談判，但尚未達成協議。伊朗外長表示，是否能成局取決於美國是否回應伊方提出的問題。
精華 FAQ
雙方主要分歧在於對伊朗的處置時機與方式。內唐亞胡希望在11月3日期中選舉後立刻打擊伊朗；川普則傾向先繼續談判，並為後續可能的軍事行動保留空間。
以色列消息人士形容通話氣氛「緊張」；美國消息人士則稱其為「直截了當」。白宮與以色列總理辦公室都沒有對這次通話內容作出評論。
卡達調解員已連續第3天與伊朗官員會面，嘗試重啟美伊直接談判，但尚未達成協議。伊朗外長表示，是否能成局取決於美國是否回應伊方提出的問題。
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