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FBI點名北韓駭幣安 川普想找平壤談談

編譯盧思綸茅毅／綜合報導
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AI摘要

文章摘要整理：

FBI指控北韓駭客竊取幣安約63億元資產，川普卻對涉案與否保留態度，幣安則稱已補足大部分損失並恢復提領。

對於全球最大加密貨幣交易所「幣安」傳出損失破紀錄的約63億元資產竊案，聯調局(FBI)10月31日剛認定幕後黑手是北韓駭客，幾小時後總統川普就公開懷疑北韓是否真的涉案，還說若證實是北韓所為，將直接找平壤談判。

FBI指稱，發現北韓惡意行為者將竊取的資產轉換為以太幣洗錢，預料這些遭竊的數位資產，還會經過進一步的洗錢程序。

川普總統10月31日晚間在佛州海湖莊園說，政府正了解整起事件的經過。他指稱，「我們不知道是不是北韓幹的，果真如此，我們會與北韓談談；我一直覺得，這件事有點危險。但幣安表示，情況大致得到控制。我們正進行調查，我不擔心；我們靜觀其變」。

然而，10月31日稍早，FBI負責網路犯罪的單位才宣布，經調查確認，這起空前的駭客攻擊，是北韓精銳的駭客組織TraderTraitor執行，據信隸屬惡名昭彰的「拉撒路集團」，曾涉及多起重大駭客攻擊，包括2014年被控因好萊塢電影「名嘴出任務」嘲諷金正恩而報復入侵索尼影業的事件。

幣安表示，這次損失約63億元資產；已動用該公司資金買進新代幣，補足九成五的遭竊資產，剩餘的5%，則是流動性較低的代幣，可能需多點時間才能買齊；但幣安11月1日仍將按原定計畫，分階段恢復讓用戶提領資金，第一階段是同日的格林威治時間上午6時至9時，開放包含比特幣、以太幣、BNB、Solana、XRP、狗狗幣與其他加密貨幣。

幣安共同執行長鄧偉政說，這起複雜的網攻，涉及一台遭駭的筆電，駭客利用會清除活動痕跡的惡意軟體增加追查難度，「我們的用戶，不會承擔這起事件導致的財務損失」。

北韓長期被控藉由網路犯罪攫取外匯，挹注軍事及核武計畫。聯合國專家小組前年發現，網攻所得約占北韓外匯收入一半。安全官員也指出，北韓網攻除了涉及金融犯罪，更可能成為研發核飛彈的重要資金來源。

這起網攻事件正值川普和北韓領袖金正恩關係降溫之際，也使外界進一步關注川普對北韓的態度。

華府智庫布魯金斯研究院研究員派翠西亞・金認為，比起川普第一任的2018年，金正恩如今處於更有利的地位，不僅透過和俄羅斯建立新的安全夥伴關係、深化與中國的政經往來，擺脫過去的外交孤立，還持續擴大核飛彈能力。在國際情勢轉變下，美國想透過外交施壓，迫使北韓為網攻事件負責，恐將面臨更大困難。

精華 FAQ

  • FBI調查後認定，這次空前駭客攻擊是北韓精銳組織TraderTraitor所為，外界普遍認為其隸屬於北韓臭名昭彰的拉撒路集團，並涉及多起重大網攻。

  • 川普表示政府仍在了解事件經過，並說不確定是否真是北韓所為；若最後證實屬實，他將直接與平壤談判，但目前並未對事件過度擔憂。

  • 幣安表示，已動用公司資金買進新代幣，補足約95%遭竊資產，剩餘部分因流動性較低需再處理，並將於11月1日按計畫分階段恢復提領服務。

北韓 平壤 FBI

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