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FBI稱北韓洗劫幣安63億美元 川普卻說「還不確定」、想找平壤談

編譯盧思綸／即時報導
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川普總統10月31日現身自家海湖莊園的萬聖節派對。(路透)
川普總統10月31日現身自家海湖莊園的萬聖節派對。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

FBI指控北韓駭客洗劫幣安63億美元，但川普公開保留態度，表示若證實屬實將與平壤談判，事件再度凸顯美朝關係與北韓網攻威脅。

每日郵報報導，全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）驚爆63億美元竊案，美國聯邦調查局（FBI）才剛認定幕後黑手是北韓駭客組織，沒想到幾小時後總統川普卻公開質疑北韓是否真的涉案，還表示若證實是北韓所為，將直接找平壤談判。這場風波正值川普與北韓領導人金正恩關係降溫之際，也讓川普對北韓的態度再度受到關注。

川普10月31日晚間在佛州海湖莊園被記者問及聯邦調查局（FBI）調查結果時表示，美國政府仍在了解整起事件經過。他說：「我們不知道是不是北韓幹的，如果真的是，我們會和北韓談談。」他接著說：「我一直覺得這件事有點危險。不過，幣安說情況已經大致獲得控制。我們走著瞧。」

川普發言前幾小時，FBI網路犯罪部門才宣布，經過調查確認，這起史無前例的駭客攻擊是由北韓惡意網路組織TraderTraitor執行。該組織據信隸屬於惡名昭彰的「拉撒路集團」（Lazarus Group），過去曾涉及多起重大駭客攻擊，包括2014年因電影「名嘴出任務」（The Interview）嘲諷金正恩，而涉嫌入侵索尼影業（Sony Pictures）的事件。

幣安10月29日表示，這起駭客攻擊造成約63億美元損失。共同執行長鄧偉政（Richard Teng）指出，駭客使用自毀機制增加追查難度，公司承諾承擔所有損失。幣安10月31日進一步表示，已補回90%的遭竊加密貨幣，其餘10%因流動性較低，需要更長時間才能買回。

北韓長期被指控透過網路犯罪取得外匯，支應軍事及核武計畫。聯合國專家小組2024年發現，網路攻擊所得約占北韓外匯收入的一半。安全官員過去也曾警告，北韓駭客行動不僅涉及金融犯罪，更可能成為其核武及飛彈研發的重要資金來源。

路透10月23日引述五名知情人士指出，今年見證川金會的可能性正逐漸降低，美方先前試圖在11月APEC峰會前安排雙方會晤，未獲北韓回應。川普日前被問及此事時仍強調：「我跟他相處得很好，而且我不確定是否有人要求安排會面。」

川普第一任期曾與金正恩多次會晤，並於2019年成為首位踏上北韓領土的美國總統，雙方2018年也曾發表北韓非核化聯合聲明。然而，根據斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）資料，北韓此後不僅沒有實現非核化，反而持續擴充核武庫。

布魯金斯研究所資深研究員金派翠西亞（Patricia Kim）分析，與2018年相比，金正恩如今處於更有利的地位，不僅透過與俄羅斯建立新的安全夥伴關係、深化與中國的經濟及政治往來，擺脫過去的外交孤立，還持續擴大核武及飛彈能力。隨著國際局勢轉變，美國要透過外交施壓，迫使北韓為網路犯罪負責，恐怕也將面臨更大困難。

精華 FAQ

  • FBI網路犯罪部門表示，經調查確認這起史無前例的攻擊由北韓惡意網路組織TraderTraitor執行，該組織據信隸屬拉撒路集團，與多起重大駭客案相關。

  • 川普表示美方仍在了解事件經過，稱不知道是否真是北韓所為，並說若最終證實涉案，將直接與北韓談談，顯示他對調查結論保持保留。

  • 報導指出北韓長期透過網路犯罪取得外匯，部分收入被用於軍事與核武計畫；在俄中關係加持下，外界也擔心美國要透過外交施壓追究責任會更困難。

北韓 平壤 FBI

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