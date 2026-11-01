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川普傳最快「期中選舉隔天」再攻伊朗 魯比歐：尚未定案

編譯周辰陽茅毅／綜合報導
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川普總統日前表示期中選舉後就轟炸伊朗，國務卿魯比歐則稱尚未定案。圖為川普、魯比歐...
川普總統日前表示期中選舉後就轟炸伊朗，國務卿魯比歐則稱尚未定案。圖為川普、魯比歐、白宮幕僚長威爾斯等今年2月28日攻打伊朗當天在佛州海湖莊園的戰情室密商戰情。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

美媒稱川普政府可能在期中選舉後對伊朗發動短暫猛烈攻擊，但魯比歐強調尚未定案；同時伊朗警告若再受襲將強力反擊，雙方談判仍在進行。

新聞頻道MS NOW在10月30日引述三位波斯灣阿拉伯國家高官報導，川普政府已向波灣盟友簡報，準備因應新一波短暫但猛烈的攻擊，最快就在11月4日，即期中選舉後隔天展開。

但國務卿魯比歐10月31日表示，在和平談判陷入僵局之際，川普總統尚未決定是否對伊朗發動新一波攻擊。

同時，伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼(Mojtaba Khamenei)31日警告美國與以色列，切勿發動新一波攻擊。他在社媒TG聲明，若敵人又發動軍事或恐怖攻擊，屆時會由伊朗及其武裝部隊來決定何時結束和結束這些攻擊的條件。

根據聲明，穆吉塔巴．哈米尼向軍方高階指揮官表示：「面對任何程度或形式的威脅，都必須立即做出有力、不受地理範圍限制的回應。」

法新社報導，魯比歐31日在喬治亞州亞特蘭大舉行記者會時說：「只要我們決定採取行動，就能達成軍事目標。」他正在當地主持為期兩天的20國集團(G20)外長會議。

不過，魯比歐補充說，川普對於是否採取進一步軍事行動「尚未做出決定」。川普上周末曾警告，美國11月3日期中選舉後可能採取新的軍事行動，並表示正考慮是否要「徹底消滅他們」。

魯比歐說：「我今天沒有這方面的消息可以向各位宣布，我們也不會輕率看待任何相關行動。」

魯比歐譴責伊朗「積極且公然」鎖定商船發動攻擊，但也表示，川普傾向透過外交途徑結束與伊朗的戰爭。不過，他並未承諾談判時程。

魯比歐說：「我不會評論這些談判的進展，也不會說明任何時程。我只能告訴各位，如果有外交解決方案，我們願意考慮。」

據稍早報導，三名波斯灣阿拉伯國家高階官員透露，川普政府已向波灣國家盟友說明，請他們為最快於11月4日、美國期中選舉次日的一輪短暫猛烈打擊，預做準備。華爾街日報稍早也報導，川普政府曾向阿拉伯國家進行簡報。

華府的波灣盟友擔憂伊朗將展開報復，正努力推動緩和局勢。一名波灣官員表示，如果部分波灣國家反對美國利用境內基地發動攻擊，他們「不會感到意外」。

一名未獲授權對外發言的白宮官員說：「對於可能存在、也可能不存在的敏感軍事計畫，我們不發表任何評論。川普保留所有選項，以確保伊朗永遠無法獲得核武。」

川普總統10月30日在白宮活動被媒體問到與伊朗的談判時指稱，「目前有在談判，他們(伊朗)想要談」。他說，伊朗正陷入很大麻煩，「坦白說，我們還有時間；這是一場戰爭，但不是典型的戰爭」。 

調解方卡達的代表10月30日赴德黑蘭，轉達對美伊終戰草案的最新修改，伊卡雙方的代表討論逾12小時。路透10月31日報導，伊朗代表赴卡達首都多哈，再進行會談。

該草案由卡達於10月25日提出，旨在避免美國重啟對伊朗的軍事行動，包含美伊可採取哪些信心建立措施。美國哥倫比亞廣播公司(CBS)10月30日引述一位知情人士報導，有若干跡象顯示正有所進展。 

美國對伊朗再次戰雲密布，一觸即發，圖為美核航母「喬治華盛頓號」戰鬥打擊群正在阿拉...
美國對伊朗再次戰雲密布，一觸即發，圖為美核航母「喬治華盛頓號」戰鬥打擊群正在阿拉伯海域上進行整補。(路透)

精華 FAQ

  • 新聞稱MS NOW引述波灣高官報導，美方已向盟友簡報，準備因應新一波短暫但猛烈的攻擊，最快可能在11月4日、也就是期中選舉後隔天展開。

  • 魯比歐表示，川普總統尚未決定是否對伊朗發動新一波攻擊；他並強調，美方若決定行動就能達成軍事目標，但目前沒有可宣布的新消息。

  • 伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼警告美國與以色列不要再發動軍事或恐怖攻擊，並稱伊朗軍方將立即做出有力回應，且會自行決定何時以及在何種條件下結束。

伊朗 魯比歐 川普

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