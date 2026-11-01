批巴西大選是恥辱 川普：小波索納洛可無限期留美

在巴西總統大選落敗的波索納洛（前）10月28日搭機降落佛州。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 川普稱敗選的波索納洛可無限期留在美國，並痛批巴西大選是恥辱；同時，美巴官員雖有接觸，但雙邊關係仍存緊張變數。

川普 總統10月31日晚間表示，在巴西 總統大選落敗的波索納洛 （Flavio Bolsonaro）可以在美國無限期停留。

路透報導，川普是在佛羅里達州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）舉行的萬聖節派對上，向記者發表上述談話。儘管美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）當天稍早曾與巴西外長短暫碰面，但川普這番言論表明，兩國關係在未來一段時間內仍可能持續緊張。

川普談到波索納洛時說：「他想在這裡待多久都可以。在我看來，那場選舉簡直是恥辱。」

波索納洛原本在多數民調中保持領先，然而在最終決選遭左翼現任總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）逆轉擊敗。

巴西駐美大使館尚未立即回應置評請求。

外部觀察人士認為，此次選舉自由且公正。波索納洛競選失利後，拒絕遵守最高法院繳交護照的命令，並且離開巴西前往美國。他在巴西面臨兩項聯邦洗錢與貪腐調查。

路透先前報導，波索納洛是以人道假釋身分獲准入境美國，這類身分通常僅有一年效期。

魯比歐10月31日稍早表示，他在亞特蘭大（Atlanta）舉行的20國集團（G20）會議期間，與巴西外長維艾拉（Mauro Vieira）會談，雙方預計幾週後再次會面。

魯比歐所言一度釋出美巴關係可能緩和的訊號。他告訴記者，雙方預計在法國下個月舉行的七大工業國集團（G7）外長會議期間再度碰面。

美國官員和知情人士告訴記者，儘管川普允許波索納洛入境美國，但目前沒有計畫支持這名巴西政治人物的政治抱負。

波索納洛曾自稱自己才是巴西合法領導人，川普10月31日表示，沒有計畫與他會面。

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