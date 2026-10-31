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傳川普擬選舉後重啟戰爭 伊朗最高領袖下令「反擊範圍不設限」

編譯盧思綸／即時報導
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伊朗首都德黑蘭街頭10月28日可見最高領袖穆吉塔巴肖像看板。(歐新社)
伊朗首都德黑蘭街頭10月28日可見最高領袖穆吉塔巴肖像看板。(歐新社)

AI摘要

文章摘要整理：

川普被傳考慮選後重啟對伊朗空襲之際，伊朗最高領袖公開下令強硬反擊，並同步推動與美方在卡達斡旋下的談判。

川普總統被傳出考慮最快在期中選舉隔日對伊朗發動新一波大規模空襲，對此伊朗首度公開最高領袖穆吉塔巴會晤武裝部隊所有最高指揮官的消息，稱穆吉塔巴已下令，若美國與以色列再次發動攻擊，伊朗必須立即有效反擊，且攻擊範圍不受地域限制，務求達到最大嚇阻效果。

穆吉塔巴在美以2月28日空襲德黑蘭後受傷，至今八個月未曾公開露面，僅透過書面聲明對外傳達訊息。

根據聲明，穆吉塔巴向軍事指揮官表示：「如果敵人再次發動軍事或恐怖攻擊，屆時將由伊朗伊斯蘭共和國武裝部隊及伊朗人民決定，這些敵對行動何時結束，以及在什麼條件下結束。」

這場會議召開前一天，卡達調解人員才在德黑蘭進行超過12小時談判，試圖促成美伊恢復直接對話，避免11月3日美國期中選舉後再次爆發戰爭。相關協商10月31日持續在卡達首都杜哈進行。

與會伊軍高層包括伊朗武裝部隊參謀總長阿布杜拉希（Ali Abdollahi）、陸軍總司令哈塔米（Amir Hatami），及伊朗伊斯蘭革命衛隊總司令瓦希迪（Ahmad Vahidi）。三人向穆吉塔巴報告波斯灣沿岸、荷莫茲海峽、阿曼灣及伊朗邊境的戰備狀況，並稱各類彈藥、偵察及作戰武器產量已增加數倍。

穆吉塔巴進一步下令更新軍方打擊目標清單，確保美國與以色列的各類有形及無形資產，都在伊朗武裝部隊的打擊範圍內。

儘管伊朗展現強硬立場，外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）接受半島電視台訪問時表示，伊朗高層已討論美國副總統范斯提出的方案，並稱美方尋求談判是「正面的一步」。不過，伊朗要求美國解除制裁、減少在中東的軍事部署，並承認伊朗與阿曼協議的荷莫茲海峽航運路線。

阿拉奇指出，若能依照伊朗條件重新開放荷莫茲海峽，將有助於美伊展開直接談判。目前伊朗正研究調解方提出的核問題解決方案，而核計畫也是美國在談判中堅持的核心議題。

精華 FAQ

  • 報導稱，川普被傳考慮最快在美國期中選舉隔日，對伊朗發動新一波大規模空襲，外界擔心這將使中東局勢再度急速升溫。

  • 穆吉塔巴下令，若美國與以色列再次發動攻擊，伊朗必須立即且有效反擊，攻擊範圍不受地域限制，並要求更新打擊目標清單。

  • 雙方在卡達調解下持續接觸，但伊朗要求美國解除制裁、減少中東軍事部署，並承認相關航運路線；核計畫仍是談判核心議題。

川普 以色列 伊朗

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