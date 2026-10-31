共和黨期中選舉慘敗川普恐動武？卡達急斡旋12小時避免美伊再戰

美國總統川普30日在佛州戴托納海灘出席競選造勢活動。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 卡達正穿梭美伊之間促成核談判重啟，但雙方條件僵持不下；同時川普團隊分歧、以色列施壓與選後變數，使局勢仍有升高風險。

Axios 30日報導，外交消息人士透露，卡達調解人30日在伊朗首都德黑蘭進行超過12小時的會談，試圖促成美伊 恢復直接談判的協議，避免美國期中選舉 後爆發戰爭。相關磋商將於31日在卡達首都杜哈繼續進行。

川普 30日向記者表示：「雙方正在談判。他們想談，而且一直在談。」他說：「坦白說，我們還有時間。這是一場戰爭，但不是典型的戰爭。」一名外交消息人士表示，卡達調解人在會談期間持續與白宮保持聯繫。該消息人士說：「會談取得正面進展。目前仍在持續磋商，努力促成美伊達成協議。」

卡達正敦促美伊同意在幾天內實施一系列相互配合的措施，讓雙方恢復就伊朗核計畫及其他議題直接談判。一名美國官員表示，美伊雙方要求相互衝突，導致談判受阻。華府堅持將伊朗在核問題上讓步列為恢復談判的條件之一；德黑蘭則要求美國先解除海上封鎖、解凍資金，並允許伊朗出售石油。

川普核心幕僚對如何處理伊朗問題存在分歧。一名美國官員表示，國防部長赫塞斯與國務卿魯比歐高度懷疑能與伊朗現行政權達成任何核協議，並認為川普若要在歷史上留下重要的一筆，就應進一步削弱伊朗政權，包括發動更多軍事打擊。

相較之下，副總統范斯及川普特使威科夫、庫許納希望恢復談判。川普最親近的幕僚之一、財政部長貝森特正主導一項經濟施壓行動，主張讓這項行動持續發揮作用，而非急於重新投入戰鬥。至於川普本人，這名美國官員指出，他懷疑伊朗最終能否同意一項讓他滿意的協議。

一名區域消息人士表示，埃及、土耳其、伊拉克、巴基斯坦及沙烏地阿拉伯等國一直敦促伊朗在美國期中選舉前同意恢復談判。卡達也正試圖說服伊朗，允許聯合國視察員進入遭轟炸的核設施，作為建立互信的措施，換取美國部分放寬制裁。

一名美國官員表示，如果共和黨 在期中選舉中慘敗，川普可能更傾向下令發動大規模軍事行動。該官員說：「如果他覺得丟臉，或覺得自己被邊緣化，他就會採取大膽行動。這正是大家一直在告訴伊朗人的事。他們現在最有機會達成協議。」

不過，一名白宮官員表示，選舉結果不會影響川普對伊朗的決策。沙烏地阿拉伯及土耳其領導人近日敦促川普給外交斡旋更多時間。與此同時，以色列總理內唐亞胡正遊說川普，在選舉結束後立即聯手對伊朗發動軍事行動。