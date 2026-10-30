歐洲多國拒絕與俄外長合影 美國取消G20大合照

美國國務卿盧比歐（右）敦促其他G20國家外長攜手合作，促進地緣政治穩定與經濟繁榮，並警告一連串危機對全球經濟秩序構成嚴重威脅。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： G20外長會議因歐洲多國拒絕與俄外長拉夫羅夫合影而取消大合照，美方雖強調合作與穩定，會中仍因俄烏戰爭等議題分歧嚴重。

歐洲多國外交部長拒絕與俄羅斯 外長拉夫羅夫在20國集團（G20）外長會議合影，東道主美國因此取消原定的大合照。

綜合路透社和英國廣播公司（BBC）報導，美國國務卿盧比歐 （Marco Rubio）今天敦促其他G20國家外長攜手合作，促進地緣政治穩定與經濟繁榮，並警告一連串危機對全球經濟秩序構成嚴重威脅。

然而俄國 外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）出席在美國喬治亞州亞特蘭大（Atlanta）舉行的為期兩天G20外長會議，引發許多G20國家外長不滿，也加深各國在俄烏戰爭與中東戰事上的嚴重分歧。專家與外交官認為這可能阻礙會議取得實質進展。

曾批評拉夫羅夫與會的加拿大外長安南德（Anita Anand）缺席開幕全體會議，發言人表示，安南德因參加在蒙特婁（Montreal）舉行的加拿大與歐洲聯盟（EU）峰會而將較晚抵達。

南非外長也未出席。美國是今年G20輪值主席國，並未邀請南非與會。

部分歐洲官員表明不願與拉夫羅夫合影後，盧比歐的正式行程便未列入G20傳統的大合照環節。一名西方外交官表示，約1/3與會者反對合照，包括澳洲和加拿大。

德國外長瓦德福（Johann Wadephul）告訴媒體，他預期大合照將完全取消，並說「無論如何都不會有歐洲夥伴與拉夫羅夫先生一起拍大合照，因為正如我昨天所說，與俄羅斯不存在正常狀態」。

兩名官員向BBC證實今天原定的大合照活動取消。

英國外交大臣米勒班（Ed Miliband）稍後在會議上告訴拉夫羅夫：「我要直接告訴俄羅斯外長，我們都知道這場戰爭中誰才是侵略者。」他指控俄國政府殺害烏克蘭無辜平民。

美國尋求讓盟邦聚焦貿易失衡問題，同時建立聯盟以制衡中國對關鍵礦產的掌控，但對許多G20會員國而言，戰爭和經濟衝擊仍是最關切的議題。

盧比歐在開幕致詞中表示，世界面臨各種危機，威脅全球能源與糧食供應、貿易以及航行自由。

他說：「我們代表各自服務的國家，有責任彼此合作，協調因應新興危機並維護共同利益。我們可以協助營造環境促進地緣政治穩定，並推動各國領袖將處理的更廣泛經濟繁榮事項。」

曾在歐巴馬政府時期擔任國務院首席經濟學家的克萊柏芮迪克（Heidi Crebo-Rediker）表示，G20成員中的俄羅斯、中國以及巴西和印度等中等強國都試圖在美中戰略競爭中發展，各國如今的分歧「比以往任何時候都更加嚴重」。

她還說，過去約10年來，七大工業國集團（G7）國家至少會在出席G20會議前就協調一致的立場達成共識，「但如今我們甚至連這點都做不到」。

美國國務院一名官員告訴媒體，今年舉行的4場G20部長級會議已達成一些共識，但在12月14日至16日於邁阿密（Miami）舉行的領袖峰會前仍有更多工作有待完成。

烏克蘭並非G20會員國，但近年來曾受邀出席類似會議，不過這次並未獲邀與會。

美國總統川普正積極推動俄烏戰爭停火。俄羅斯、烏克蘭和美國預計11月在阿布達比（Abu Dhabi）舉行技術層級3方會談。