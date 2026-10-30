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美伊恐重燃戰火 范斯致函伊朗強硬派領袖內容曝光 願親自會談

編譯周辰陽／即時報導
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美國副總統范斯29日在德州韋瑟福德市一場期中選舉造勢活動上發表演說。(美聯社)
美國副總統范斯29日在德州韋瑟福德市一場期中選舉造勢活動上發表演說。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

在美伊衝突風險升高之際，范斯致函伊朗強硬派雷札伊，盼以親自會談推動核問題與停戰談判，白宮認為外交窗口正快速收窄。

華盛頓郵報外交事務專欄作家伊格內修斯（David Ignatius）29日發文指出，隨著美伊再度爆發衝突的風險升高，白宮將德黑蘭的強硬派領袖、伊朗最高國家安全委員會秘書長雷札伊（Mohsen Rezaei）視為和平的最佳希望。美國副總統范斯已致函雷札伊，表明願意親自會面，討論透過談判結束戰爭。

一名知情美國官員向伊格內修斯透露，范斯這封信「著重重新確立國家利益在談判中的優先地位，包括美國與伊朗各自的國家利益」。范斯強調，美國的核心利益「是確保伊朗不會取得核武」，伊朗的利益則是「重建遭戰爭與制裁重創的經濟，以及維護國家主權」。他也要求伊朗派出有權討論核問題的代表。

文章指出，川普政府認為，雷札伊是與德黑蘭溝通的關鍵人物，也是唯一能凝聚共識、促成停止核計畫協議的人。美國情報官員相信，雷札伊與伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）定期聯繫，而且范斯的信件送達後，兩人在過去幾天內曾有聯繫。

該名美國官員表示，雙方若舉行會談，最可能的地點是土耳其伊斯坦堡或卡達首都杜哈。白宮認為，透過談判避免重新開戰的機會之窗可能正在關閉。以色列總理內唐亞胡正推動伊朗政權更迭，認為這是「一勞永逸消除這項威脅」的唯一辦法。美國總統川普也曾表示，希望在伊朗「完成未竟之事」。

不過，文章認為，相較於重新開戰，川普與范斯更傾向達成和平協議。德黑蘭決策向來緩慢，但伊朗領導人可能已經沒有多少時間。據稱，美國情報單位已認定雷札伊是伊朗政權的權力核心。他曾任革命衛隊指揮官，受到昔日同僚敬重，也透過安插親信重組最高國家安全委員會，進一步鞏固權力，並與主管伊朗經濟的官員密切合作。美方官員相信，雷札伊「了解情勢有多麼嚴峻」。

參與談判的美國官員認為，美伊衝突正接近關鍵轉折點，希望向德黑蘭強硬派表明，范斯這次外交接觸是認真的。據稱，伊朗領導人將范斯親自致函視為尊重的表現，但目前沒有跡象顯示，他們已在核問題上軟化立場。

文章指出，雷札伊的政治生涯始終建立在堅決反對美國與以色列的立場上。他有權與美國達成協議，但若真的這麼做，將代表其立場出現令人震驚的重大轉變。

伊格內修斯最後寫道，這場對伊朗的外交豪賭，顯示范斯在外交政策上的角色日益重要，也讓他有機會凸顯自己對這場不受歡迎戰爭的質疑。值得注意的是，這項和平倡議是在共和黨預料將慘敗的期中選舉前夕提出。不過，無論能為白宮帶來多少政治利益，這項倡議都比再打一場戰爭更好。

精華 FAQ

  • 報導指出，白宮認為雷札伊是能與德黑蘭強硬派溝通的關鍵人物，因此范斯親自致函，希望透過對話重建談判優先順序，避免美伊再度陷入戰爭。

  • 美方強調核心利益是阻止伊朗取得核武；伊朗則被指在意重建遭戰爭與制裁重創的經濟，以及維護國家主權，作為談判的共同起點。

  • 知情官員稱，最可能地點是土耳其伊斯坦堡或卡達杜哈。白宮擔心外交窗口正在關閉，若談判失敗，美伊衝突可能重新升溫，甚至進一步擴大。

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