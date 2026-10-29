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重大軍事行動近了？美軍中東最高指揮官罕赴白宮 向川普簡報伊朗戰況

編譯周辰陽／即時報導
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美國中央司令部司令古柏2025年6月24日出席參議院軍事委員會任命聽證會。(路透...
美國中央司令部司令古柏2025年6月24日出席參議院軍事委員會任命聽證會。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

美軍高層罕見進白宮向川普報告對伊朗的軍事與封鎖行動，同時美方也透過卡達推動重啟談判，呈現外交與軍事並行的施壓策略。

美國正考慮恢復對伊朗發動大規模軍事行動。美國官員及其他知情人士透露，駐中東美軍最高指揮官、美國中央司令部（CENTCOM）司令古柏（Brad Cooper）29日罕見親赴白宮，向總統川普簡報對伊朗的軍事行動選項及戰爭最新情勢，包括持續進行的海上封鎖行動。

華爾街日報與Axios報導，國防部長赫塞斯及參謀首長聯席會議主席凱恩也出席會議，其他內閣成員同樣與會。一名知情人士透露，軍方將領28日已在白宮與副總統范斯開會。

古柏極少親自向川普簡報，這場會議可能意味著美國正逐漸接近發動重大軍事行動。今年7月，古柏曾在德拉瓦州的空軍一號上，與川普、赫塞斯及凱恩會面。

官員表示，川普此次希望直接聽取古柏說明，了解海上封鎖是否奏效。古柏還簡報美軍引導油輪駛出荷莫茲海峽、將石油運往全球能源市場的軍事行動，以及美軍與財政部合作展開的經濟施壓行動最新進展。白宮、五角大廈及CENTCOM均拒絕評論。

川普目前採取外交與軍事雙軌策略，如同2025年6月「午夜之鎚行動」（Operation Midnight Hammer）及今年2月「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）前的作法，一方面尋求達成協議、重啟和平談判，另一方面為期中選舉後可能恢復大規模軍事行動做準備。卡達領導的區域調解人士正試圖促成美伊談判，避免期中選舉後再度開戰。一名區域消息人士表示：「調解工作正處於非常敏感的階段。」

卡達調解人士最近將范斯的一封信轉交給伊朗最高國家安全委員會秘書長雷札伊（Mohsen Rezaei）。范斯提議重啟談判，但強調必須討論伊朗核計畫。伊朗官員29日則持續要求美國在恢復核計畫談判前，先解除封鎖、解凍伊朗遭凍結的資金，並允許伊朗出售石油。

精華 FAQ

  • 因川普希望直接了解對伊朗的軍事行動選項與最新戰況，特別是海上封鎖是否有效，以及美軍護送油輪穿越荷莫茲海峽的執行情況。

  • 由於古柏平常極少親自向川普簡報，且國防部長與參謀首長也同場出席，顯示白宮可能正接近決定是否恢復對伊朗的大規模軍事行動。

  • 美方一方面持續海上封鎖與經濟施壓，並評估軍事選項；另一方面透過卡達傳話，試圖重啟核談判，但伊朗要求先解除封鎖與解凍資金。

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