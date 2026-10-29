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川普計畫再打伊朗之際 防長解雇參謀首長聯席會議主管

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川普計畫再打伊朗之際 防長解雇參謀首長聯席會議主管

編譯陳韻涵／即時報導
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國防部參謀首長聯席會議主管戰略計畫和政策的西爾維亞遭國防部長赫塞斯解雇。 (美聯...
國防部參謀首長聯席會議主管戰略計畫和政策的西爾維亞遭國防部長赫塞斯解雇。 (美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

川普準備在期中選舉後對伊朗再動武之際，國防部長赫塞斯解雇參謀首長聯席會議J5主管西爾維亞，外界關注美軍高層人事變動與中東局勢升溫。

川普總統計畫在11月3日期中選舉之後，再度對伊朗發動軍事行動之際，國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)28日解雇國防部參謀首長聯席會議(JCS)主管戰略計畫和政策的西爾維亞(Brett Sylvia)；這讓陸軍中將西爾維亞成為赫塞斯任內，第二位被免除該職務的軍事高層。

美聯社報導，西爾維亞原本擔任國防部參謀首長聯席會議(Joint Chiefs of Staff)戰略計畫和政策主管(軍方稱「J5」)，而上一位J5主管、陸軍三星中將麥基(Joseph McGee)赫塞斯、 JCS主席凱恩(Dan Caine)經常意見不合，遂決定提前於2025年10月退休。

匿名國防官員表示，目前尚無接任人選，也未說明西爾維亞遭解職的原因。

大西洋(The Atlantic)雜誌率先報導此事，JCS發言人感謝西爾維亞及其家人過去32年來的傑出服務，祝福他們一切順利。

J5主管及其團隊通常負責制定並協調軍事計畫，並與JCS主席及總統溝通。

此次人事異動正值美伊戰爭進入第八個月，川普多次暗示將對伊朗展開新一輪軍事行動。

川普曾誓言「完成」對伊朗的任務，並表示下周期中選舉後，新的打擊行動是選項之一，目前已有第三艘美國航空母艦與數千名增援部隊前往中東地區。

精華 FAQ

  • 國防部長赫塞斯28日解雇了參謀首長聯席會議負責戰略計畫與政策的西爾維亞，讓他成為赫塞斯任內第二位被撤換的J5主管。

  • 西爾維亞擔任JCS的J5主管，主要負責制定與協調軍事計畫，並與參謀首長聯席會議主席及總統進行溝通，屬於重要戰略職位。

  • 此人事異動發生在美伊戰爭進入第8個月、川普暗示選後可能再對伊朗出手的背景下，同時美軍已派出第3艘航空母艦與增援部隊赴中東。

川普 伊朗 赫塞斯

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