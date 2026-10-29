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川普準備再打伊朗？傳美通知波灣國家備戰

編譯周辰陽／綜合報導
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傳美以將在美國期中大選後再打伊朗，圖為德黑蘭街頭一幅反以色列標語，寫著「距離以色...
傳美以將在美國期中大選後再打伊朗，圖為德黑蘭街頭一幅反以色列標語，寫著「距離以色列滅亡還有5064天」。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

報導指出，美國疑似正為期中選舉後對伊朗展開短暫但激烈的軍事行動做準備，同時也保留外交協議選項，但專家認為難以迫使伊朗屈服。

川普總統先前已表示，不會在11月3日期中選舉前攻擊伊朗，但他上周在一場造勢活動上表示，「我們可能再來一場小規模的『史詩怒火行動』」。華爾街日報27日報導，知情人士透露，美國已通知數個波斯灣阿拉伯國家，為期中選舉後可能展開的短暫但激烈軍事行動做好準備。

美方透過外交及軍事管道傳達的訊息，顯示美國與以色列正準備對伊朗發動新一輪大規模軍事行動，希望迫使伊朗談判，但也可能導致局勢大幅升級。

知情官員表示，美軍正從德州抽調一套愛國者飛彈系統，加強飛彈防禦能力，並已將部隊撤離容易遭受攻擊的基地，為局勢升級做準備。駐中東美軍也持續補充彈藥庫存，轟炸機與戰鬥機則準備發動空襲。另一個航空母艦打擊群及一支陸戰隊遠征部隊，也準備下月加入目前部署在中東的約20艘軍艦，但部分艦艇可能輪調離開。

熟悉川普想法的人士透露，川普尚未決定是否發動攻擊，但目前傾向在選後展開大規模攻擊，目標可能包括伊朗的基礎設施及核設施。另一個選項則是尋求達成協議，中東地區的調解方持續展開外交斡旋，但迄今尚未取得成果。

白宮表示，不會評論「可能存在也可能不存在的敏感軍事計畫」，並強調川普保留所有選項，以確保伊朗永遠無法擁有核武。然而許多專家認為，即使遭受進一步攻擊，伊朗也不太可能屈服。

戰略暨國際研究中心國安分析師瓊斯表示，即使新一輪攻擊未能對伊朗造成決定性打擊，川普仍可能藉此宣布勝利，宣稱以阻止伊朗發展核武，然後逐漸從戰爭抽身。瓊斯不認為任何行動能永久阻礙伊朗核子計畫發展。

這張中央司令部7月14日發布的影片截圖顯示，海軍航母「喬治布希號」在未公開地點進...
這張中央司令部7月14日發布的影片截圖顯示，海軍航母「喬治布希號」在未公開地點進行飛行作業。(路透)

精華 FAQ

  • 知情人士稱，美方透過外交與軍事管道通知多個波斯灣阿拉伯國家，須為期中選舉後可能出現的短暫但激烈軍事行動預作準備，顯示局勢正在升溫。

  • 報導指出，美軍正從德州調派愛國者飛彈系統、撤離易受攻擊基地人員，並持續補充彈藥；轟炸機、戰鬥機及航艦打擊群也在待命。

  • 川普尚未正式決定是否動武，但目前傾向在選後發動較大規模攻擊，可能鎖定伊朗基礎設施與核設施；同時也仍保留透過談判達成協議的空間。

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