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WSJ曝范斯致信伊朗強硬派尋求和談 川普卻稱「送物資」

編譯周辰陽／即時報導
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美國副總統范斯28日抵達北卡羅萊納州金斯頓，準備在期中選舉造勢活動中發表演說。（...
美國副總統范斯28日抵達北卡羅萊納州金斯頓，準備在期中選舉造勢活動中發表演說。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

WSJ指范斯依川普指示接觸伊朗鷹派，盼在美方威脅動武下重啟核談判；川普則公開稱只是送醫療物資，說法與報導形成落差。

華爾街日報（WSJ）28日獨家報導，美國官員及知情人士透露，儘管美國總統川普威脅在下周期中選舉後重新對伊朗開戰，副總統范斯仍正與伊朗最有權勢的強硬派人物之一接觸，試圖恢復和平談判。

川普上周表示，美國政府並未與伊朗談判，並暗示即將發動攻擊。他說：「我們沒有在跟他們談判，不管怎樣，我們都會有所行動，而且很快就會發生。」不過，范斯正試探華府與德黑蘭能否找到足夠的共同立場，說服川普不要在未來幾周下令對伊朗發動短暫而猛烈的攻擊。

知情人士指出，范斯已致函伊朗最高安全機構「最高國家安全委員會」（Supreme National Security Council）秘書長雷札伊（Mohsen Rezaei）。一名知情人士表示，范斯是依照川普指示寄信，川普也知悉這次接觸。

Axios指出，雷札伊與伊朗最高領袖哈米尼（Mojtaba Khamenei）有直接溝通管道。一名美國官員透露，范斯主動向川普提議致函雷札伊，並在信中強調，若要透過談判避免美國發動軍事打擊，就「必須就核問題進行討論」。該官員表示，川普對這封信相當支持，但未透露寄信時間。

根據獨立報報導與網路畫面，川普被問及是否指示范斯與伊朗恢復和平談判時表示：「不，情況是這樣的：他們需要醫療物資及其他各類物品的援助。」他接著解釋：「他問我有什麼看法，我說，如果你想這麼做，那也可以。基本上，這是為了把物資送進去，幫助那些身體不適的人。」

▲ 影片來源：X平台＠xxxxxxx（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

自從美國與以色列在戰爭初期擊殺伊朗政權領導人以來，伊朗強硬派已在德黑蘭掌握大權。部分美國官員認為，與這些強硬派人士對話，可能取得更好的外交成果。

范斯公開支持對伊朗開戰，但私下對延長戰事有所保留。川普2月發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）之前，范斯曾主張加強外交斡旋。川普後來指定范斯擔任首席談判代表，范斯也曾兩度出國與伊朗代表會面，尋求達成終結衝突的最終協議。

雷札伊曾在1980年代兩伊戰爭期間領導革命衛隊（IRGC），也是該組織歷來任職最久的指揮官。隨著美國的威脅迫在眉睫，他已成為伊朗具有影響力的鷹派代表。一名知情人士表示，范斯的信函及美伊官員隨後的討論，尚未涉及具體和平方案，而是聚焦於可能的談判架構。

精華 FAQ

  • 報導指出，范斯是依川普指示接觸伊朗強硬派，目的在於探測雙方是否能找到共同立場，透過談判避免美國在未來幾周對伊朗發動攻擊。

  • 川普否認這是正式談判，並稱相關行動是為了送入醫療物資及其他援助，幫助身體不適的人，與外界所稱的外交接觸說法明顯不同。

  • 知情人士表示，范斯的信函與後續討論還沒有觸及具體和平方案，現階段主要聚焦在可行的談判架構，以及是否要就核問題展開進一步對話。

伊朗 范斯 川普

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