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川普再來一場小規模史詩怒火？傳美已通知波灣國家備戰

編譯周辰陽／即時報導
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這張美國中央司令部7月14日發布的影片截圖顯示，美國海軍航空母艦「喬治布希號」在...
這張美國中央司令部7月14日發布的影片截圖顯示，美國海軍航空母艦「喬治布希號」在未公開地點進行飛行作業。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

華爾街日報指美國與以色列正為對伊朗新一輪軍事行動做準備，川普傾向期中選舉後出手，但仍保留談判選項。

美國總統川普先前已表示，不會在期中選舉前攻擊伊朗。不過，他上周在一場造勢活動上表示：「我們可能再來一場小規模的『史詩怒火行動』。」華爾街日報27日報導，知情人士透露，美國已通知數個波斯灣阿拉伯國家，為美國期中選舉後可能展開的一場短暫但激烈的軍事行動做好準備。

美方透過外交及軍事管道傳達的訊息，是越來越多跡象之一，顯示美國與以色列正準備對伊朗發動新一輪大規模軍事行動，希望藉此削弱德黑蘭的實力，迫使伊朗走向談判，但也可能導致局勢大幅升級。

知情官員表示，美軍正從德州調去一套愛國者飛彈系統，加強飛彈防禦能力，並已將部隊撤離容易遭受攻擊的基地，為局勢升級做準備。駐中東美軍也持續補充彈藥庫存，轟炸機與戰鬥機則準備發動空襲。另一個航空母艦打擊群及一支陸戰隊遠征部隊，也準備下個月加入目前部署在中東的約20艘其他軍艦，但部分艦艇可能輪調離開。

熟悉川普想法的人士透露，川普尚未決定是否發動攻擊，但目前傾向在選後展開大規模攻擊，目標可能包括伊朗的基礎設施及核設施。另一個選項則是尋求達成協議，中東地區的調解方持續展開外交斡旋，但迄今尚未取得成果。

白宮表示，不會評論「可能存在、也可能不存在的敏感軍事計畫」，並強調：「川普總統保留所有選項，以確保伊朗永遠無法擁有核武器。」熟悉相關規畫的人士表示，這些軍事部署是為了讓川普在決定發動攻擊時有不同選項可選擇。

華爾街日報先前報導，以色列也已擬定新一輪攻擊計畫及目標。以色列總理內唐亞胡持續推動恢復對伊朗的空襲，希望削弱伊朗實力，最終推翻其政權。伊朗則透過公開及私下管道警告，若遭受攻擊，將猛烈打擊中東地區的經濟及民用目標，作為報復。

若恢復空襲，意味著川普政府將從目前的經濟施壓轉向軍事攻擊。然而，伊朗在戰爭最激烈階段承受美以超過2萬次攻擊，卻仍持續攻擊波斯灣船隻，並以美軍部隊及軍艦為目標。許多專家認為，即使遭受進一步攻擊，伊朗也不太可能屈服。

戰略暨國際研究中心（CSIS）國安分析師瓊斯（Seth Jones）表示，即使新一輪攻擊未能對伊朗造成決定性打擊，川普仍可能藉此宣布勝利，進而減少美國對這場戰爭的參與。瓊斯不認為任何行動能永久阻礙伊朗核子計畫的發展，但空襲可以讓川普「開始抽身，並宣稱這次又成功阻礙了伊朗核子計畫的發展」。

精華 FAQ

  • 報導指出，美國透過外交與軍事管道通知數個波斯灣阿拉伯國家，要求為期中選舉後可能展開的短暫但激烈軍事行動做好準備。

  • 美軍正從德州調派1套愛國者飛彈系統，加強防空；同時撤離易受攻擊基地的部隊，並持續補充中東彈藥庫存，讓轟炸機與戰機待命。

  • 川普尚未決定是否動武，但傾向選後發動較大規模攻擊，目標可能包含核設施與基礎設施；另一選項則是繼續談判，但目前尚未取得成果。

川普 伊朗 以色列

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