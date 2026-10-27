真談生意假和談？紐時爆料：川普擬解除制裁「普亭小金庫」

2018年，時任美國總統川普（左）與俄羅斯總統普亭（右）在芬蘭首都赫爾辛基會晤。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 紐時指出，川普政府正審查是否解除對俄羅斯直接投資基金制裁，外界質疑此舉可能讓莫斯科以和談之名換取經濟利益。

紐約時報引述知情人士透露，美國川普 政府正考慮解除對「俄羅斯 直接投資基金」（RDIF）的制裁，恐成為華府向莫斯科做出的最新讓步。這項被稱為普亭 「小金庫」的俄羅斯主權財富基金，在俄烏戰爭爆發後幾天便遭美國前總統拜登政府制裁，如今俄方趁著與美國洽談柴油協議之際，積極爭取解除制裁，凸顯克里姆林宮似以美俄烏和談為幌子爭取經濟利益，而非專注於結束戰爭。

川普持續對普亭釋出友善訊號，但迄今仍保留拜登時期對俄羅斯實施的幾乎所有制裁。若解除這項制裁，恐使美國多年來透過經濟制裁向克宮施壓的政策大幅鬆動。一名不願具名的美國官員證實，川普政府正依照既定程序，審查RDIF提出的解除制裁申請，目的是「改善美俄關係，並協助結束戰爭」。知情財政部審查的人士指出，RDIF必須證明當初遭制裁的理由已不復存在。

RDIF是俄羅斯最重要的政府投資基金之一，長期被美國官員視為克里姆林宮擴大國際影響力的重要工具。該基金已向俄羅斯企業投入數十億美元，經常與中東及其他地區投資人共同出資，藉此擴展俄羅斯的國際經濟關係。

拜登政府2022年對該基金實施制裁時，直指它是普亭的「小金庫」。時任白宮國家安全會議俄羅斯政策官員格林（Eric Green）指出，RDIF能利用西方金融體系協助俄羅斯籌措戰爭資金，因此成為美方優先制裁的目標。

格林警告，一旦解除對RDIF的制裁，將釋出強烈訊號，顯示美國正放棄過去堅持俄烏戰爭必須先達成解決方案，才會解除對俄經濟制裁的立場。

這次解除制裁的要求，與美俄近期洽談的柴油協議密切相關。知情人士透露，RDIF主動提議擔任俄羅斯柴油銷往美國的中間機構，同時要求美方放寬制裁。川普10月9日暫停對俄羅斯柴油的制裁後，RDIF便協助安排首批柴油運往美國。俄羅斯官員表示，10月已有3艘載運俄羅斯柴油的油輪啟航前往美國。

RDIF負責人德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）不僅掌管這項基金，更是普亭派往川普政府的經濟特使，負責向美方推銷俄美商業合作的龐大潛力。他曾就讀哈佛大學及史丹佛大學，妻子與普亭的一名女兒關係密切，他也曾與沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼等中東權貴有商業往來。

德米崔耶夫與美方接觸的主要對象，包括白宮特使威科夫及川普女婿庫許納。

川普團隊認為，現在就與俄羅斯討論商業合作，能讓普亭相信美國有意建立全新的美俄關係，進而促成俄烏戰爭結束。然而，包括部分共和黨議員在內的批評者認為，川普在未向普亭施壓要求結束戰爭的情況下，便持續向俄羅斯讓出經濟利益。